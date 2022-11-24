В Госдуме призвали Зеленского выдать убийц российских пленных

Депутат нижней палаты российского парламента Олег Голиков, который в настоящее время находится в зоне проведения специальной военной операции, призвал президента Украины Владимира Зеленского выдать убийц российских военнопленных.

По его словам, их всех ждёт военный трибунал, передаёт Общественная служба новостей.

«Призываю террориста Зеленского лично выдать убийц наших пленных, добровольно и без условий, тех кто нажимал на курок. Это ультиматум. За расстрелы российских пленных последует жесткая реакция по законам военного времени», – заявил депутат.

Как ранее писал «Эксперт», в ходе специальной военной операции ВС РФ ликвидировали одного из расстрелявших российских военнопленных в Макеевке. Как утверждают украинские Telagram-каналы, уничтожен старший лейтенант Роман Русник — военнослужащий 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Официального подтверждения данной информации пока не поступало.

Напомним, 18 ноября, в Сети появились кадры расстрела украинскими военными попавших в плен россиян. В Минобороны РФ сообщили, что бойцы ВСУ намеренно убили по меньшей мере 10 человек.

Председатель СПЧ Валерий Фадеев заявил, что казнь была совершена в Макеевке. Он назвал инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности») и по статье 356 УК РФ («Жестокое обращение с военнопленными»).

