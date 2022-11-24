В Кремле заявили, что Россия не наносит удары по социальным объектам на Украине

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков прокомментировал информацию, которую распространяют украинские СМИ о том, что ВС РФ якобы ударили по жилому дому в Киеве.

По словам представителя Кремля, специальная военная операция выполняет свои задачи, но ударов по социальным объектам как не было, так и нет, передаёт РИА Новости.

«Специальная военная операция выполняет свои задачи, ударов по социальным объектам как не было, так и нет, этому уделяется особое внимание. А что касается целей, которые, прямо или косвенно, имеют отношение к военному потенциалу, то они, соответственно, подлежат поражению. Работы в этом плане продолжаются», – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Как ранее писал «Эксперт», на брифинге 24 ноября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ во время вчерашнего массированного обстрела объектов системы военного управления Украины и связанной с ней энергетической инфраструктуре поразили все назначенные цели.

При этом в ведомстве подчеркнули, что ни одного удара по целям в черте Киева не наносилось. А все объявленные властями разрушения объясняются следствием падения ракет иностранной и украинской ПВО, размещённых в жилых кварталах украинской столицы.