В Wildberries задумались о сокращении названия до WB

Крупнейший российский онлайн-ретейлер Wildberries может провести частичный ребрендинг названия, сократив его до аббревиатуры WB.

Об этом в интервью ТАСС рассказала основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук.

«Бренд — это живое явление, и то, что надо его обновить, мы ощущаем. Переименования, скорее всего, не будет, но, возможно, мы будем отталкиваться в новом логотипе от названия WB, потому что длинное название не всегда красиво смотрится. Дизайнерские команды работают, думают», — сообщила предпринимательница.

«История с "Ягодками" народу зашла, многие сказали, что это интересно, поэтому мы эту тему еще в голове держим», — пояснила Бакальчук. Она добавила, что конкретных решений о смене бренда пока принято не было.

В середине августа Wildberries временно сменил название сайта на «Ягодки». Позже выяснилось, что это было частью маркетинговой акции.

До этого, в июне, глава Минпромторга, а теперь уже вице-премьер Дениса Мантуров, выступая на форуме «Неделя российского ретейла», указал на имеющееся в розничной торговле и промышленности засилье иностранных наименований. На том же мероприятии Бакальчук заявила, что в компании подумают о переходе к русскоязычному названию.

Wildberries работает с 2004 года. Маркетплейс присутствует в том числе за рубежом, в частности, в Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии.