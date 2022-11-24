В Европарламенте рассказали о «подарке», который Украина сделала Путину

Польский депутат Европарламента Рышард Чарнецкий рассказал о «подарке», который Украина сделала президенту РФ Владимиру Путину.

Речь идёт об отсутствии извинений со стороны киевский властей за инцидент с падением ракеты в Пшеводуве, пишет Polsat News.

«Считаю, что это ошибка со стороны Украины, что мы до сих пор не дождались от Украины извинений за этот инцидент», – заявил политик.

По его мнению, «отсутствие извинений – подарок для Путина».

Как ранее писал «Эксперт», всё больше стран Запада уже в открытую демонстрируют нотки раздражения из-за позиции Украины, которая продолжает настаивать на своей версии по инциденту с падением ракеты на территорию Польши.

В частности, эксперт немецкого издания Mitteldeutsche Zeitung, в своём материале отмечали, что многое доказывает причастность Киева к данному инциденту.

В этой связи они призвали власти Украины перестать раздражать Запад своей ложью и признать свою вину, так как за это их мало кто осудит в мировом сообществе, которое уже приняло непричастность России инциденту.

