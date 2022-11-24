Власти Москвы предоставляют льготы производителям авто и компонентов для них

Власти Москвы готовы предоставить значительную поддержку производителям автомобилей и комплектующих для них, включая аренду земли за рубль и кредиты по сниженным ставкам. Несколько предприятий столицы уже воспользовались этим предложением, сообщил 24 ноября заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, некоторые московские компании из автопромышленной отрасли уже воспользовались поддержкой города. «Им оказали помощь в размещении производств, предоставили субсидии на уплату лизинговых платежей и льготные кредиты на реализацию инвестпроектов. А два завода получили землю в аренду под дальнейшее развитие предприятий в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов», — сказал Владимир Ефимов. Трудоустроиться на эти производства смогут более 400 человек. Общий объем вложений в данные проекты превысит 3 млрд рублей, добавил вице-мэр.

Один из заводов, получивших землю в аренду без торгов, — предприятие «Альфа Автоматив Техноложиз», запустившее конвейер по выпуску автодеталей в 2022 году. Второе предприятие — производитель пожарной техники — летом 2022 года подписал с Москвой договор о предоставлении участка по ставке один рубль в год.

Другая возможность воспользоваться господдержкой — открыть производство на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис "Москва"». Напомним, что для резидентов технополиса обнулены налоги на землю, имущество и транспорт, а налог на прибыль снижен в 10 раз, до 2%. «В этом году к числу резидентов столичной ОЭЗ присоединился производитель электрогрузовиков, компания «Электромобили Мануфэкчуринг рус». Недавно она воспользовалась таможенными преференциями и организовала у себя на территории зону таможенного контроля, что позволит ей не платить пошлины и НДС при ввозе оборудования, спецтехники, комплектующих и сырья», — отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Добавим, с марта 2022 года в столице действует программа льготного кредитования. Промышленники города могут получить кредит на реализацию инвестпроекта под 3% годовых. Для этого власти города докапитализировали оператора программы — Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства — на 20 млрд рублей.

По официальным оценкам, сегодня в Москве работает 12 предприятий автомобильной промышленности, на которых заняты около 9 тыс. человек. На этой неделе запустили серийную сборку автомобилей на заводе «Москвич». Ранее он принадлежал французскому бренду Renault. Но после решения автоконцерна закрыть московское предприятие, завод был национализирован и переименован. Власти столицы также заключили соглашение о развитии легкового автотранспорта с ПАО «КамАЗ».