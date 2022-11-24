Выручка компании «Сбер Еаптека» выросла более чем на 80% за девять месяцев 2022 года

Выручка компании «Сбер Еаптека» за период с января по сентябрь 2022 года составила 19,6 млрд руб. с НДС, что на 83,1% превышает аналогичный показатель прошлого года.

Об этом пишет портал Retail.ru.

Сообщается, что количество заказов за девять месяцев превысило 12,8 млн, увеличившись на 80%.

В числе партнеров компании — свыше 400 дистрибьюторов и производителей фармпрепаратов, что является гарантией стабильных поставок и широкого ассортимента. Отмечается, что в магазинах сети представлены более 50 тысяч SKU — преимущественно лекарства и товары для здоровья. Кроме того, «Сбер Еаптека» расширяет ассортимент через развитие собственных брендов: на данный момент в портфолио компании 16 торговых марок.

Пользователями рекламных каналов «Сбер Еаптеки» сейчас являются 1695 подписанных брендов, что на 25% больше по сравнению с 2021 годом.

Компания продолжает расширять сеть пунктов самовывоза — к сервису подключено свыше 9000 аптечных точек в 64 регионах России. Среди пунктов самовывоза собственные и партнерские аптеки, в том числе более 60 федеральных и региональных сетей.