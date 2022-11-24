Для спасения Uniper необходимы еще 25 миллиардов евро

Немецкий энергетический гигант Uniper SE все больше превращается в бездонную бочку или черную дыру, если угодно. Он поглощает попадающие в нее все новые и новые миллиарды евро немецких налогоплательщиков, закачиваемые для его спасения от банкротства, и постоянно требует новые деньги. Сейчас, к примеру, Uniper попросил у правительства Олафа Шольца 25 млрд евро, потому что 8 миллиардов, уже закачанных в него, недостаточно для стабилизации компании, говорится в заявлении компании.

Дополнительный капитал необходим для покрытия новых убытков, которые, похоже, неизбежны. Он будет создан за счет выпуска новых акций, на которые сможет подписываться только правительство.