Для спасения Uniper необходимы еще 25 миллиардов евро

Немецкий энергетический гигант Uniper SE все больше превращается в бездонную бочку или черную дыру, если угодно. Он поглощает попадающие в нее все новые и новые миллиарды евро немецких налогоплательщиков, закачиваемые для его спасения от банкротства, и постоянно требует новые деньги. Сейчас, к примеру, Uniper попросил у правительства Олафа Шольца 25 млрд евро, потому что 8 миллиардов, уже закачанных в него, недостаточно для стабилизации компании, говорится в заявлении компании.
Дополнительный капитал необходим для покрытия новых убытков, которые, похоже, неизбежны. Он будет создан за счет выпуска новых акций, на которые сможет подписываться только правительство.
«Действия по капиталу согласованы с правительством,- цитирует Bloomberg главу Uniper Клауса-Дитера Маубаха.- Они закончат месяцы неопределенности для нашей компании и наших клиентов». По его словам, поддержка правительства позволит Uniper продолжить поставлять газ потребителям на условиях контрактов, заключенных еще до 24 февраля.
Uniper, лидер по импорту российского газа в Европе, особенно сильно пострадал от сокращения его поставок в этом году. Убытки Uniper так велики, потому что правительство ФРГ запретило перекладывать на плечи потребителей скачки цен на газ. Не удивительно, что за 9 месяцев 2022 года компания понесла убытки в размере приблизительно 40 млрд евро! Кроме разницы цен между газом на спотовом рынке и дешевым российским газом, это еще и ожидаемые убытки в будущем.
Конечно, федеральное правительство ФРГ не сидит, сложа, и изо всех борется с энергетическим кризисом, который угрожает конкурентоспособности первой экономики Европы. На данный момент одним из наиболее радикальных и заметных решений Министерства экономики и энергетики ФРГ, которое возглавляет Роберт Хабек, является национализация Uniper. Ее обещают провести до конца года. Правительство ФРГ, напомним, планирует купить контрольный пакет акций энергетического гиганта у финской компании Fortum Oyj 1,7 евро за акцию.
Стабилизационный пакет сейчас находится на рассмотрении у регуляторов. Он должен быть одобрен и Еврокомиссией.
В Uniper надеются получить все необходимые разрешения до 19 декабря. На этот день назначено собрание акционеров, от которых тоже требуется разрешение на национализацию компании.