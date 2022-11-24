ЗАЭС приостановила теплоснабжение Энергодара после прекращения подачи электричества с Украины

Два реактора Запорожской АЭС, которые в режиме горячего останова обеспечивали Энергодар теплом, переводятся в режим холодного останова на дизельных генераторах после прекращения подачи электроэнергии из Украины.

Об этом сообщил советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа, передает «Интерфакс».

«Дизель-генерация нужна для вывода из горячего останова в холодный останов и для поддержания собственных нужд станции, потому что электропитание необходимо в любом случае», — пояснил он.

В настоящий момент теплоснабжение Энергодара от ЗАЭС не осуществляется. «В течение короткого времени батареи остынут. Думаю, через день-два они будут абсолютно холодными», — отметил Карчаа.

Советник главы «Росэнергоатома» уточнил, что подключение станции к российским сетям сейчас технически неосуществимо, поскольку в результате обстрелов ВСУ разрушены несколько открытых распределительных устройств (ОРУ) в районе Запорожской ТЭС.

На днях ВСУ возобновили удары по Запорожской АЭС после полуторамесячного затишья. Энергоблоки не повреждены, однако пострадали вспомогательные системы обеспечения. Накануне, 23 ноября, Украина прекратила подачу электроэнергии на объект. Для резервного теплоснабжения Энергодара могут быть задействованы мобильные котельные.

Объекты ЗАЭС в настоящее время находятся в собственности РФ. Оператором ФГУП «Запорожская АЭС» выступает АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС», учрежденное входящим в госкорпорацию «Росатом» АО «Росэнергоатом».