Петербургский завод японского концерна Nissan перешел в собственность НАМИ за €1

Подведомственное Минпромторгу России ФГУП «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» (НАМИ) стало владельцем 100% уставного капитала петербургского автозавода Nissan.

Об этом сообщает пресс-служба института.

«В результате сделки 100% активов Nissan в России (под управлением юридического лица "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус") перешли в собственность Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП "НАМИ". В том числе производственные и научно-исследовательские мощности Nissan в Санкт-Петербурге, а также центр продаж и маркетинга в Москве», — указывается в сообщении.

Закрытие сделки позволит сохранить на предприятии ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места, отметили в НАМИ, напомнив о возможности привлекать в качестве производственных партнеров другие компании.

Послепродажное обслуживание автомобилей Nissan и поставки запчастей будет производить «АвтоВАЗ».

Nissan объявил о решении передать российский завод в госсобственность РФ в лице НАМИ в середине прошлого месяца. Известно, что сделка была совершена за символическую стоимость в €1 и предполагает опцион обратного выкупа в течение шести лет. Потери от ухода из России в автохолдинге оценили в $687 млн.

Завод Nissan в Санкт-Петербурге мощностью 100 тыс. автомобилей в год открылся в июне 2009 г. Предприятие производило модели X-Trail, Murano, Qashqai и Terrano.

Сообщалось, что завод в Санкт-Петербурге после ухода японского автопроизводителя из России может начать выпускать машины китайского концерна FAW. По данным газеты «Ведомости», посредником будет выступать «КамАЗ».