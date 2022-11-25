Акции дня: бумаги «Яндекса» отреагировали падением на бизнес новости

Акции IT-гиганта «Яндекс» падали по итогам сессии на Мосбирже в пятницу, 25 ноября. За день бумаги подешевели на -5,02% до 2023,8 рублей за штуку.

«Акции «Яндекса» падают на новостях о разделении бизнеса. Ранее компания сообщила о предварительных намерениях по изменению структуры, согласно которым «Яндекс» может выделить основную часть бизнеса в отдельную группу компаний. Сначала бумаги умеренно позитивно отреагировали на новость, а затем начали снижаться», - отметили аналитики «Финам».

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал -0,71% до 2195,17 пунктов. Индекс РТС снизился на -0,46% до 1141,07 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:18 мск составила 84,88 долларов за баррель (-0,54%). Российская валюта укреплялась– 60,50 рублей за доллар.