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Альбина Мингазова: «работники, которые не болеют и не унывают, - залог успешного бизнеса»

Ксения Клепча
25 ноября 2022, 13:24

Неординарный управленец в области охраны труда поделилась секретами повышения работоспособности сотрудников

Альбина Мингазова

Работники предприятия, которые не болеют и не унывают, - теперь залог успешного бизнеса: внедренные авторские программы признанного эксперта Альбины Мингазовой «тянут» показатели вверх.  Управленец в области охраны труда, член Межрегиональной ассоциации охраны труда, член Национальной Гильдии Профессиональных Консультантов, автор программ управления здоровьем на рабочем месте, которые широко внедрены российскими и международными компаниями, рассказала «Эксперту» о своих оригинальных наработках и перспективах своего направления. 

Альбина Фаридовна, Вы входите в один процент лучших управленцев по охране труда. Но как вы вообще пришли в эту сферу? Мне казалось, творческие люди выбирают что-то другое…

Отнюдь. Я считаю, у меня очень творческая профессия. Тем более, я с детства знала, что хочу помогать людям. Жаль, тогда я вообще не знала о существовании такой сферы.  Мне нравится, что сейчас в школе появляются занятия по охране труда. Ведь соблюдение безопасности важно не только на предприятии, а это неотъемлемая часть всей нашей жизни. Дальше был институт. Я обратила внимание на то, что в России мало уделяют внимания профилактики профессиональных заболеваний, сохранению здоровья и продление трудоспособного возраста. Мне казалось, нельзя так относиться к самому ценному ресурсу – людям. Ведь они могут проработать еще много лет, принести огромную пользу, если не списывать их со счетов и грамотно поработать в этом направлении. Поэтому я стала углубленно изучать тему трудового потенциала в аспирантуре Казанского Федерального Университета, что и стало результатом моих новых методов, которые вошли в авторские программы управления здоровьем на рабочем месте. Мои работы тогда опубликовали ведущие научные журналы. Но на практике все оказалось еще интереснее.

Можно подробнее об этом исследовании и программе, которая стала его результатом?

Целью исследования стало повышение эффективности трудового потенциала. Важная роль отводиться человеческому капиталу, где он занимает центральное место в объединении ресурсов и возможностей. Биофизическая суть человеческого капитала является основой, от которой зависит и его качество. Соответственно, для того, чтобы перейти на новый уровень развития, следует развивать базу человеческого капитала на высоком, качественном уровне.

Уникальность методов моих программ состоит в том, что они создают эффективное управление охраны труда и направлены на обеспечение здоровья работников, как физически, так и психологически, а руководитель непосредственно вовлечен в процесс. Происходит трансформация культуры охраны труда. Охрана труда заботится о благополучии человека на предприятии, повышается трудовой потенциал, и все это положительно влияет на компанию. В основу разработанных мною программ управления здоровьем на рабочем месте входят такие методы, как развитие лидерства в управлении, умение руководителя слушать и общаться; забота - да,это распределять внимание между работой и работником обязательно; вовлечение; нахождение и устранение опасностей; а также, просветительская работа и профилактика профессиональных заболеваний.

 ​​Ваша работа — это в большей степени работа с документацией или с людьми?

Мне нравятся оба процесса. Документация является неотъемлемой частью моей работы.  Я постоянно интегрирую в проекты локальные нормативные акты. Составляю методики, вношу предложения по проектам. Но, конечно же, работа с людьми стоит на первом месте.  Ведь речь идет об их жизни, их здоровье, их активных годах и достижениях. И, надо сказать, люди действительно откликаются – когда это не скука и рутина, «распишитесь вот здесь», а действительно интересный материал, важное мероприятие или необычная подача. С помощью такого нестандартного подхода удалось повысить вовлеченность сотрудников на крупном литейном заводе в Приволжском федеральном округе с 31% до 93%.  Этого нельзя добиться, сидя в кабинете и сочиняя бесконечные правила и разнарядки. Это исключительно «полевая» деятельность, творческий подход.

Как считается этот показатель вовлеченности?

Один из способов подсчитать цифру вовлеченности - провести анкетирование работников. В анкете содержатся утверждения «Да» или «Нет». Определяем количество положительных и отрицательных ответов. Так получаем общую картину по компании. Общую сумму всех ответов по компании (и отрицательных, и положительных) берем за 100 %, а затем составляем пропорцию, далее рассчитываем, сколько процентов составляют положительные ответы. Это и есть процент вовлеченности. Высокий уровень вовлеченности определяется, если положительные ответы составляют более 80 %. Но это не все, также для точной картины учитывается текучесть кадров, процент сотрудников, которые увольняются по собственному желанию, уровень удержания и т.д. до и после внедрения программы управления здоровьем на рабочем месте.

Помимо растущих цифр, каков “материальный” результат внедрения ваших программ? Сотрудники перестали хотеть идти на больничный или перестали болеть?

И то, и другое. Как уже отмечала, работа ведется сразу в двух направлениях: физическое здоровье и психологическое. По первому пункту – создаются условия, снижающие риск профессиональных заболеваний, сотрудники сдают анализы, употребляют витамины, ведется работа по избавлению от вредных привычек, добавляем физическую активность (это тоже можно сделать по-разному, от бесплатных абонементов в спортзал или бассейн, до соревнований среди подразделений), работа с врачом-коучем, психологом, различные тренинги. По второму - четко выстроенный процесс взаимодействия руководителей с работниками. Это комплекс мероприятий, который работает.

У нас в обществе бытует мнение, что охрана труда – это инструктажи раз в год и какие-то проверки. Это так? Меняется ли со временем ваш функционал и мнение сотрудников об этой отрасли?

Без инструктажей тоже никуда, конечно. Но их тоже можно проводить по-разному. Сейчас актуально не просто прочитать лекцию, нужно именно донести это содержание до каждого сотрудника любыми способами. Для этого сейчас распространяются наглядные пособия, помогает цифровизация –транслируются видеоматериалы, мобильные приложения и так далее. Отлично работает юмор – сейчас даже в самолетах крутят смешные ролики о том, как надевать жилет или кислородную маску. Пассажиры смотрят не отрываясь. Что уж говорить о средствах индивидуальной защиты или использовании того или иного оборудования на предприятии. Нужно интересно подавать эту информацию. Наш мозг так устроен, что запоминает только то, что было эмоционально окрашено – когда человеку было весело, грустно, интересно. Нужно этим пользоваться.

Фактически, охрана труда сейчас расширила свои границы: если раньше акцент делался только на инструктаж и проверку знаний, то теперь это полное обеспечение благополучия человека на рабочем месте.

Как вы считаете, что на предприятии зависит от вас как от специалиста? Были ли случаи, когда вы можете сказать, что вы спасли кого-то?

От меня, как управленца, зависит многое. В охране труда нет кратковременных целей. Когда работник приходит на предприятие, он посвящает работе свое время, а значит и жизнь. Поэтому задача руководителя по охране труда, специалистов по охране труда - сделать все, чтобы сохранить жизнь, здоровье, психоэмоциональное состояние работника. И, как следствие, его продуктивность. Нужно правильно выстраивать отношения с работником. Если человек совершает опасное действие, нужно обязательно обсудить это момент. Когда работник чувствует свою вовлеченность в процесс, он не только соблюдает правила безопасности, но и предлагает свои идеи как улучшить процесс, то есть активно начинает взаимодействовать с руководством компании. Я считаю, что правильное, ответственное управление охраной труда спасает каждый день жизни людей.

За последнее время появилось много новых нормативных актов, связанных с охраной труда. Насколько со стороны государства ужесточились требования?

Да, буквально в этом году, 1 марта вступил в силу Федеральный закон от № 311-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации", там поправки, касающиеся охраны труда. Там речь идет о профессиональных рисках, которые должен оценивать работодатель перед вводом в эксплуатацию производственных объектов, о контроле за безопасностью с помощью аудио- и видеоаппаратуры, о реализации мероприятий по улучшению условий труда. То есть, на высшем уровне есть запрос на то, чем мы занимаемся, это необходимость времени.

Какие основные ошибки совершают на предприятиях? Как часто это происходит? Пытаются ли «договориться»?

Самая главная ошибка — это не проведение СОУТ – специальной оценки условий труда. В ее проведении участвуют работодатель, работник и организация, проводящая специальную оценку условий труда. У каждой стороны есть права и обязанности. Также к типичным ошибкам относятся не проведение инструктажа по охране труда; нарушение режима труда и отдыха работников; необеспечение работников спецодеждой и средствами защиты; допуск сотрудников к работе без обязательного медосмотра; невыполнение требований по расследованию несчастных случаев; отсутствие службы охраны труда, нормативной базы и обучения охране труда.

 Договориться нельзя. Нарушение этих требований грозит административной ответственностью работодателя и уголовной ответственностью непосредственных нарушителей. Штрафы большие, десятки и сотни тысяч рублей, регулирующие органы могут даже приостановить деятельность предприятия на срок до 90 дней. В общем, нарушать очень невыгодно.

Меняется ли в целом отношение бизнеса к требованиям охраны труда?

Да, меняется. И я помогаю работодателям понять, как важно работать с трудовым потенциалом и сохранять его. Прежде всего, это выгодно самому работодателю: у него снижаются экономические потери. Повышается конкурентоспособность предприятия.

Первым шагом в процессе реализации эффективной программы по управлению здоровьем на рабочем месте я предлагаю руководителю компании начать с проведения оценки потребностей.  То есть, таким образом выявляется проблема, с которой в дальнейшем работает отдел охраны труда компании.  Эта деятельность помогает определить стратегию, которая соответствует потребностям организации. Далее необходимо провести следующие этапы:

  • представить экономическое обоснование старшему руководству для получения разрешения и поддержки для предлагаемой программы;
  • выявить и оценить риски для здоровья и безопасности на рабочем месте;
  • принять решение о способах устранения или минимизации рисков;
  • принять решение о процедурах наблюдения за состоянием здоровья и безопасности работников, условий на рабочем месте, предоставление информации и обучение работников рискам и мерам профилактики.

Программа корректируется под условия предприятия, но основные методы остаются без изменений.

Мониторинг и оценка программы по управлению здоровьем на рабочем месте имеют важное значение для успешной реализации программы.

Насколько повышается трудовой потенциал организации из-за правильной организации охраны труда?

После внедрения моих программ управления здоровьем на рабочем месте сократились больничные листы на треть. Это отличный результат, представляете, сколько сэкономили предприятия - речь идет о сотни миллионах. Есть и другие результаты. К примеру, стратегия сократить курение на предприятии, снизило число перекуров, что в свою очередь привело к снижению потери рабочего времени. Благодаря созданию здоровых рабочих мест, здорового корпоративного питания и т.д. удовлетворенность сотрудников их работой выросла на 63%. Эту цифру сложнее «пощупать», чем в случае с больничными, но и это очень высокий результат: увеличилась мотивация людей, их желание выкладываться в процесс, снизилась текучесть кадров, что в конечном счете повлияло на продуктивность труда и успехи предприятий. То есть это очень, очень важно. Я работаю с культурой предприятия, ее имиджем и создаю такую среду, где хочется находиться, чему хочется посвящать свой самый дорогой ресурс – время.

Не секрет, что крупные компании за рубежом сейчас привлекают сотрудников не столько зарплатой, сколько условиями труда (тихий час на рабочем месте, душевые, бильярд в офисе и т.п.). Есть ли в России компании, которые предлагают необычные условия своим сотрудникам?

Сейчас в России тоже развивается эта тенденция. Из крупных компаний, которые стремительно развивают комфортные условия труда, — это ГАЗПРОМ, СИБУР и другие. К примеру, они прививают здоровый образ через корпоративный спорт, фитнес залы, которые находятся прямо на предприятии. Таких предприятий становится все больше, в перспективе все должны перейти именно в такой режим охраны труда. Просто крупные игроки первыми поняли, что врач, психолог и абонементы в спортзал для сотрудников – это не расходы, а доходы.

Внесла ли пандемия и удаленный формат работы корректировки в вашу специальность? Как можно контролировать соблюдение стандартов безопасности вне предприятия?

Да, пандемия скорректировала процесс работы. В результате с апреля по июнь 2020 года мною было организовано проведение онлайн-семинаров, посвященным таким темам, как безопасное возобновление работы после COVID-19, планирование действий во время пандемии и ведение учета случаев COVID-19. Среди участников были предприятия, заводы, санатории и т.д.  Такая практика взяла обороты и в настоящее время широко применяется работодателями. Виртуальные встречи для обсуждения планов действий в оценки опасностей, проведения онлайн-тренингов по охране труда, сдача экзаменов и т.д. Благодаря онлайн проектам, увеличилась посещаемость виртуальных сессий по сравнению с предыдущими очными сессиями. Это позволило охватить широкую аудиторию - даже больше, чем мы могли охватить ранее. Поэтому можно смело сказать, что пандемия, как и другие форс-мажоры, не только не мешают проведению грамотной управленческой политики в области охраны труда, но даже могут играть на руку, если у участников процесса есть желание действительно минимизировать риски, улучшить деловой климат в коллективе и сосредоточиться на том, чтобы работать и зарабатывать.