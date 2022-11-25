Альбина Мингазова: «работники, которые не болеют и не унывают, - залог успешного бизнеса»

Работники предприятия, которые не болеют и не унывают, - теперь залог успешного бизнеса: внедренные авторские программы признанного эксперта Альбины Мингазовой «тянут» показатели вверх. Управленец в области охраны труда, член Межрегиональной ассоциации охраны труда, член Национальной Гильдии Профессиональных Консультантов, автор программ управления здоровьем на рабочем месте, которые широко внедрены российскими и международными компаниями, рассказала «Эксперту» о своих оригинальных наработках и перспективах своего направления.

– Альбина Фаридовна, Вы входите в один процент лучших управленцев по охране труда. Но как вы вообще пришли в эту сферу? Мне казалось, творческие люди выбирают что-то другое…

Отнюдь. Я считаю, у меня очень творческая профессия. Тем более, я с детства знала, что хочу помогать людям. Жаль, тогда я вообще не знала о существовании такой сферы. Мне нравится, что сейчас в школе появляются занятия по охране труда. Ведь соблюдение безопасности важно не только на предприятии, а это неотъемлемая часть всей нашей жизни. Дальше был институт. Я обратила внимание на то, что в России мало уделяют внимания профилактики профессиональных заболеваний, сохранению здоровья и продление трудоспособного возраста. Мне казалось, нельзя так относиться к самому ценному ресурсу – людям. Ведь они могут проработать еще много лет, принести огромную пользу, если не списывать их со счетов и грамотно поработать в этом направлении. Поэтому я стала углубленно изучать тему трудового потенциала в аспирантуре Казанского Федерального Университета, что и стало результатом моих новых методов, которые вошли в авторские программы управления здоровьем на рабочем месте. Мои работы тогда опубликовали ведущие научные журналы. Но на практике все оказалось еще интереснее.

– Можно подробнее об этом исследовании и программе, которая стала его результатом?

Целью исследования стало повышение эффективности трудового потенциала. Важная роль отводиться человеческому капиталу, где он занимает центральное место в объединении ресурсов и возможностей. Биофизическая суть человеческого капитала является основой, от которой зависит и его качество. Соответственно, для того, чтобы перейти на новый уровень развития, следует развивать базу человеческого капитала на высоком, качественном уровне.

Уникальность методов моих программ состоит в том, что они создают эффективное управление охраны труда и направлены на обеспечение здоровья работников, как физически, так и психологически, а руководитель непосредственно вовлечен в процесс. Происходит трансформация культуры охраны труда. Охрана труда заботится о благополучии человека на предприятии, повышается трудовой потенциал, и все это положительно влияет на компанию. В основу разработанных мною программ управления здоровьем на рабочем месте входят такие методы, как развитие лидерства в управлении, умение руководителя слушать и общаться; забота - да,это распределять внимание между работой и работником обязательно; вовлечение; нахождение и устранение опасностей; а также, просветительская работа и профилактика профессиональных заболеваний.

– ​​Ваша работа — это в большей степени работа с документацией или с людьми?

Мне нравятся оба процесса. Документация является неотъемлемой частью моей работы. Я постоянно интегрирую в проекты локальные нормативные акты. Составляю методики, вношу предложения по проектам. Но, конечно же, работа с людьми стоит на первом месте. Ведь речь идет об их жизни, их здоровье, их активных годах и достижениях. И, надо сказать, люди действительно откликаются – когда это не скука и рутина, «распишитесь вот здесь», а действительно интересный материал, важное мероприятие или необычная подача. С помощью такого нестандартного подхода удалось повысить вовлеченность сотрудников на крупном литейном заводе в Приволжском федеральном округе с 31% до 93%. Этого нельзя добиться, сидя в кабинете и сочиняя бесконечные правила и разнарядки. Это исключительно «полевая» деятельность, творческий подход.

– Как считается этот показатель вовлеченности?

Один из способов подсчитать цифру вовлеченности - провести анкетирование работников. В анкете содержатся утверждения «Да» или «Нет». Определяем количество положительных и отрицательных ответов. Так получаем общую картину по компании. Общую сумму всех ответов по компании (и отрицательных, и положительных) берем за 100 %, а затем составляем пропорцию, далее рассчитываем, сколько процентов составляют положительные ответы. Это и есть процент вовлеченности. Высокий уровень вовлеченности определяется, если положительные ответы составляют более 80 %. Но это не все, также для точной картины учитывается текучесть кадров, процент сотрудников, которые увольняются по собственному желанию, уровень удержания и т.д. до и после внедрения программы управления здоровьем на рабочем месте.

– Помимо растущих цифр, каков “материальный” результат внедрения ваших программ? Сотрудники перестали хотеть идти на больничный или перестали болеть?

И то, и другое. Как уже отмечала, работа ведется сразу в двух направлениях: физическое здоровье и психологическое. По первому пункту – создаются условия, снижающие риск профессиональных заболеваний, сотрудники сдают анализы, употребляют витамины, ведется работа по избавлению от вредных привычек, добавляем физическую активность (это тоже можно сделать по-разному, от бесплатных абонементов в спортзал или бассейн, до соревнований среди подразделений), работа с врачом-коучем, психологом, различные тренинги. По второму - четко выстроенный процесс взаимодействия руководителей с работниками. Это комплекс мероприятий, который работает.

– У нас в обществе бытует мнение, что охрана труда – это инструктажи раз в год и какие-то проверки. Это так? Меняется ли со временем ваш функционал и мнение сотрудников об этой отрасли?

Без инструктажей тоже никуда, конечно. Но их тоже можно проводить по-разному. Сейчас актуально не просто прочитать лекцию, нужно именно донести это содержание до каждого сотрудника любыми способами. Для этого сейчас распространяются наглядные пособия, помогает цифровизация –транслируются видеоматериалы, мобильные приложения и так далее. Отлично работает юмор – сейчас даже в самолетах крутят смешные ролики о том, как надевать жилет или кислородную маску. Пассажиры смотрят не отрываясь. Что уж говорить о средствах индивидуальной защиты или использовании того или иного оборудования на предприятии. Нужно интересно подавать эту информацию. Наш мозг так устроен, что запоминает только то, что было эмоционально окрашено – когда человеку было весело, грустно, интересно. Нужно этим пользоваться.

Фактически, охрана труда сейчас расширила свои границы: если раньше акцент делался только на инструктаж и проверку знаний, то теперь это полное обеспечение благополучия человека на рабочем месте.

– Как вы считаете, что на предприятии зависит от вас как от специалиста? Были ли случаи, когда вы можете сказать, что вы спасли кого-то?

От меня, как управленца, зависит многое. В охране труда нет кратковременных целей. Когда работник приходит на предприятие, он посвящает работе свое время, а значит и жизнь. Поэтому задача руководителя по охране труда, специалистов по охране труда - сделать все, чтобы сохранить жизнь, здоровье, психоэмоциональное состояние работника. И, как следствие, его продуктивность. Нужно правильно выстраивать отношения с работником. Если человек совершает опасное действие, нужно обязательно обсудить это момент. Когда работник чувствует свою вовлеченность в процесс, он не только соблюдает правила безопасности, но и предлагает свои идеи как улучшить процесс, то есть активно начинает взаимодействовать с руководством компании. Я считаю, что правильное, ответственное управление охраной труда спасает каждый день жизни людей.

– За последнее время появилось много новых нормативных актов, связанных с охраной труда. Насколько со стороны государства ужесточились требования?

Да, буквально в этом году, 1 марта вступил в силу Федеральный закон от № 311-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации", там поправки, касающиеся охраны труда. Там речь идет о профессиональных рисках, которые должен оценивать работодатель перед вводом в эксплуатацию производственных объектов, о контроле за безопасностью с помощью аудио- и видеоаппаратуры, о реализации мероприятий по улучшению условий труда. То есть, на высшем уровне есть запрос на то, чем мы занимаемся, это необходимость времени.

– Какие основные ошибки совершают на предприятиях? Как часто это происходит? Пытаются ли «договориться»?

Самая главная ошибка — это не проведение СОУТ – специальной оценки условий труда. В ее проведении участвуют работодатель, работник и организация, проводящая специальную оценку условий труда. У каждой стороны есть права и обязанности. Также к типичным ошибкам относятся не проведение инструктажа по охране труда; нарушение режима труда и отдыха работников; необеспечение работников спецодеждой и средствами защиты; допуск сотрудников к работе без обязательного медосмотра; невыполнение требований по расследованию несчастных случаев; отсутствие службы охраны труда, нормативной базы и обучения охране труда.

Договориться нельзя. Нарушение этих требований грозит административной ответственностью работодателя и уголовной ответственностью непосредственных нарушителей. Штрафы большие, десятки и сотни тысяч рублей, регулирующие органы могут даже приостановить деятельность предприятия на срок до 90 дней. В общем, нарушать очень невыгодно.

– Меняется ли в целом отношение бизнеса к требованиям охраны труда?

Да, меняется. И я помогаю работодателям понять, как важно работать с трудовым потенциалом и сохранять его. Прежде всего, это выгодно самому работодателю: у него снижаются экономические потери. Повышается конкурентоспособность предприятия.

Первым шагом в процессе реализации эффективной программы по управлению здоровьем на рабочем месте я предлагаю руководителю компании начать с проведения оценки потребностей. То есть, таким образом выявляется проблема, с которой в дальнейшем работает отдел охраны труда компании. Эта деятельность помогает определить стратегию, которая соответствует потребностям организации. Далее необходимо провести следующие этапы:

представить экономическое обоснование старшему руководству для получения разрешения и поддержки для предлагаемой программы;

выявить и оценить риски для здоровья и безопасности на рабочем месте;

принять решение о способах устранения или минимизации рисков;

принять решение о процедурах наблюдения за состоянием здоровья и безопасности работников, условий на рабочем месте, предоставление информации и обучение работников рискам и мерам профилактики.

Программа корректируется под условия предприятия, но основные методы остаются без изменений.

Мониторинг и оценка программы по управлению здоровьем на рабочем месте имеют важное значение для успешной реализации программы.

– Насколько повышается трудовой потенциал организации из-за правильной организации охраны труда?

После внедрения моих программ управления здоровьем на рабочем месте сократились больничные листы на треть. Это отличный результат, представляете, сколько сэкономили предприятия - речь идет о сотни миллионах. Есть и другие результаты. К примеру, стратегия сократить курение на предприятии, снизило число перекуров, что в свою очередь привело к снижению потери рабочего времени. Благодаря созданию здоровых рабочих мест, здорового корпоративного питания и т.д. удовлетворенность сотрудников их работой выросла на 63%. Эту цифру сложнее «пощупать», чем в случае с больничными, но и это очень высокий результат: увеличилась мотивация людей, их желание выкладываться в процесс, снизилась текучесть кадров, что в конечном счете повлияло на продуктивность труда и успехи предприятий. То есть это очень, очень важно. Я работаю с культурой предприятия, ее имиджем и создаю такую среду, где хочется находиться, чему хочется посвящать свой самый дорогой ресурс – время.

– Не секрет, что крупные компании за рубежом сейчас привлекают сотрудников не столько зарплатой, сколько условиями труда (тихий час на рабочем месте, душевые, бильярд в офисе и т.п.). Есть ли в России компании, которые предлагают необычные условия своим сотрудникам?

Сейчас в России тоже развивается эта тенденция. Из крупных компаний, которые стремительно развивают комфортные условия труда, — это ГАЗПРОМ, СИБУР и другие. К примеру, они прививают здоровый образ через корпоративный спорт, фитнес залы, которые находятся прямо на предприятии. Таких предприятий становится все больше, в перспективе все должны перейти именно в такой режим охраны труда. Просто крупные игроки первыми поняли, что врач, психолог и абонементы в спортзал для сотрудников – это не расходы, а доходы.

– Внесла ли пандемия и удаленный формат работы корректировки в вашу специальность? Как можно контролировать соблюдение стандартов безопасности вне предприятия?

Да, пандемия скорректировала процесс работы. В результате с апреля по июнь 2020 года мною было организовано проведение онлайн-семинаров, посвященным таким темам, как безопасное возобновление работы после COVID-19, планирование действий во время пандемии и ведение учета случаев COVID-19. Среди участников были предприятия, заводы, санатории и т.д. Такая практика взяла обороты и в настоящее время широко применяется работодателями. Виртуальные встречи для обсуждения планов действий в оценки опасностей, проведения онлайн-тренингов по охране труда, сдача экзаменов и т.д. Благодаря онлайн проектам, увеличилась посещаемость виртуальных сессий по сравнению с предыдущими очными сессиями. Это позволило охватить широкую аудиторию - даже больше, чем мы могли охватить ранее. Поэтому можно смело сказать, что пандемия, как и другие форс-мажоры, не только не мешают проведению грамотной управленческой политики в области охраны труда, но даже могут играть на руку, если у участников процесса есть желание действительно минимизировать риски, улучшить деловой климат в коллективе и сосредоточиться на том, чтобы работать и зарабатывать.