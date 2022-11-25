Авиакомпания Red Wings увеличила дальность полетов SSJ100 в полтора раза

Российская авиакомпания Red Wings (входит в госкорпорацию «Ростех») увеличила дальность полетов самолетов SSJ100 посредством их модификации.

Об этом сообщила директор филиала Red Wings в Екатеринбурге Кристина Аксенова, передает «Интерфакс».

«Авиакомпания решила этот вопрос в минувшем сезоне. Стандартная модификация SSJ100 позволяет выполнять полет более 3 тыс. км. Мы усовершенствовали модификацию до Long Range, в которой длительность полета сможет составлять более 4,5 тыс. км», — цитирует агентство Аксенову.

В настоящий момент в авиапарк Red Wings входят 16 лайнеров новой модификации и один — стандартной. В декабре флот перевозчика должен пополниться еще двумя новыми SSJ100 в усовершенствованной модификации.

В сентябре «Ростех» публично объявил о намерении сделать российский авиапром независимым от Запада и помочь перевозчикам полностью отказаться в ближайшее время от использования воздушных судов Boeing и Airbus. Как написало агентство Reuters, в госкорпорации сообщили о планах произвести до тысячи отечественных самолетов к 2030 году, опираясь исключительно на собственные технологическую и компонентную базы.