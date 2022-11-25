«Более двухсот вузов и научно-исследовательских организаций России включились в реализацию проекта «Медицина молодая»

Его организаторами выступили Министерство здравоохранения Российской Федерации, Международный фонд развития биомедицинских технологий им. В.П. Филатова, АО «Экспоцентр» при научном сопровождении Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова.

Представители ключевых отечественных вузов, организаторы здравоохранения, российские и международные эксперты подведут итоги работы за год и обсудят актуальные направления поддержки перспективных исследователей и практиков, меры их поддержки, а также качество создания благоприятной среды для самореализации будущего отечественной медицины.

«МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ» – это уникальная площадка, которая призвана объединить опыт молодых ученых и врачей с результатами ведущих научных школ отечественной медицинской науки, обеспечив благодаря интерактивному формату всероссийский охват медицинских вузов. Год назад за научной программой Форума следили более 3500 участников из более чем 100 городов и населенных пунктов России. К настоящему времени корпоративная аудитория мероприятия составляет 208 ведущих отраслевых образовательных, научно-исследовательских и клинических организаций.

В этом году инициатор Форума – Международный Фонд развития биомедицинских технологий им. академика В.П. Филатова разработал программу и определил стратегические акценты мероприятия совместно с Департаментом медицинского образования и кадровой политики Министерства здравоохранения Российской Федерации. Значимость «МЕДИЦИНЫ МОЛОДОЙ» для развития регионов подчеркнута Комитетом по социальной политики Совета Федерации.

Как пояснила президент Фонда биомедицинских технологий имени В.П. Филатова Екатерина Диброва, в программе форума заявлены дискуссии о современных трендах медицинской науки: в этом году акценты сделаны на биомедицине, инновационных разработках и исследованиях молодых ученых. Инновационный трек будет раскрыт в обсуждении практик R&D менеджмента в здравоохранении и направления Medtech как тренда в медицине. Наравне с крупнейшими учеными и организаторами медицины в дискуссии примут участие лучшие представители молодого поколения отечественной науки, а также представители институтов развития.

Форум включен в официальный план мероприятий Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации и имеет три приоритета.

Во-первых, отбор проектных работ в рамках Конкурса Всероссийской научной школы «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ» в решениях молодых ученых и проектных команд и вручениепремий в приоритетных для медицины номинациях.

Второе направление охватывает организационно-практические шаги по росту качества инновационной молодежной составляющей в развитии российского здравоохранения. В рамках форсайт-сессии «Вы нужны России: наставничество и трудоустройство молодых медицинских специалистов» будут обсуждены вопросы наставничества в медицине и медицинской науке, новейшие технологии в наставничестве, профессиональное и научное становление молодых специалистов, их эффективная адаптация и выстраивание индивидуальной карьерной стратегии.

При научной поддержке Сеченовского университета и Университетской клиники МГУ имени М.В.Ломоносова в рамках круглого стола «Наука – медицине. Движение на опережение» будет обсуждаться формирование компетенций в области научно-исследовательской деятельности, мотивация и траектории обучающихся для участия в исследованиях и инновациях.

Третье направление – стратегическая научно-клиническая площадка Форума – биомедицинский модуль «Полипептидная терапия. Новые возможности для России». Такой выбор обусловлен высоким интересом, который вызван проведением биомодуля по полипептидам в прошлом году. В нем участвовали более 1000 специалистов большинства регионов России, стран СНГ, врачи из стран Европы и Юго-Восточной Азии. В то же время сама биомедицина является на сегодня важнейшим вектором как научного поиска, так и высоких клинических достижений. Ключевыми спикерами здесь заявлены главные внештатные специалисты Минздрава РФ: О.М. Драпкина, Н.Н. Потекаев, Г.Е. Иванова, а также авторитетные исследователи и клиницисты из России, Японии.

В центре внимания экспертов и молодых ученых будут вопросы будущего биомедицинских технологий в системе национального здравоохранения, возможности полипептидной терапии в клинической практике, biomedtex как новый тренд персонализированной медицины.

Форум состоится 7 декабря 2022 г. в Синем зале ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», г. Москва. Благодаря гибридному формату проведения с трансляцией участие в работе форума примут лучшие студенты ведущих медицинских вузов России.

В состав организационного комитета Междисциплинарного форума «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ» вошли члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, представители Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, руководители ведущих медицинских вузов, организаторы здравоохранения, видные представители российского медицинского сообщества.

Более подробная информация о форуме «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ»: https://medicina-molodaya.ru/