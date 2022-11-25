Борьба с энергетическим кризисом в Европе откладывается

Встреча министров энергетики стран членов Евросоюза, состоявшаяся в четверг, 24 ноября, закончилась безрезультатно. Министры не подписали главный документ, ради чего они и приехали в Брюссель – пакет мер по борьбе с энергетическим кризисом. Этому помешало, как пишет Politico, то, что они так и не сумели договориться по одной из мер – ценовому потолку на газ. Министры энергетики договорились собраться на внеочередной Энергетический совет еще раз, вероятнее всего, во вторник 13 декабря.

Европа формально не будет бороться с энергетическим кризисом, потому что, как впрочем, прогнозировали многие эксперты, министрам энергетики стран членов ЕС так и не удалось договориться по одному из самых важных вопросов, так называемому Рыночному механизму корректировки, а если проще – процедуре установления максимальной цены на газ, по которой его можно продавать на континенте. Правда, совсем уж безрезультатной назвать вчерашнюю встречу все же нельзя: ее участники в принципе согласились с планом. В частности договорились о совместных закупках газа и исключении из них российского газа. Неформально министры также договорились об ускорении развития возобновляемых источников энергии, создании так называемого Фонда солидарности в борьбе с энергетическим кризисом и по другим вопросам.