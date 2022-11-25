Борьба с энергетическим кризисом в Европе откладывается

Встреча министров энергетики стран членов Евросоюза, состоявшаяся в четверг, 24 ноября, закончилась безрезультатно. Министры не подписали главный документ, ради чего они и приехали в Брюссель – пакет мер по борьбе с энергетическим кризисом. Этому помешало, как пишет Politico, то, что они так и не сумели договориться по одной из мер – ценовому потолку на газ. Министры энергетики договорились собраться на внеочередной Энергетический совет еще раз, вероятнее всего, во вторник 13 декабря.
Европа формально не будет бороться с энергетическим кризисом, потому что, как впрочем, прогнозировали многие эксперты, министрам энергетики стран членов ЕС так и не удалось договориться по одному из самых важных вопросов, так называемому Рыночному механизму корректировки, а если проще – процедуре установления максимальной цены на газ, по которой его можно продавать на континенте. Правда, совсем уж безрезультатной назвать вчерашнюю встречу все же нельзя: ее участники в принципе согласились с планом. В частности договорились о совместных закупках газа и исключении из них российского газа. Неформально министры также договорились об ускорении развития возобновляемых источников энергии, создании так называемого Фонда солидарности в борьбе с энергетическим кризисом и по другим вопросам.
Что же касается ценового потолка на газ, главного препятствия принятия пакета мер, то против него продолжает решительно выступать группа из пяти европейских стран: Бельгии, Испании, Италии, Греции и Польши. Если министрам энергетики все же удастся найти до 13 декабря компромисс и принять пакет мер по борьбе с энергетическим кризисом, то его затем утвердят 15 и 16 декабря на своем саммите европейские лидеры.
На пресс-конференции после вчерашнего Энергетического совета министр промышленности Чехии Йозеф Сикела, отвечающий и за энергетику, оптимистически заявил, что большая часть пакета мер согласована и по большинству пунктов программы дальнейших переговоров не понадобится. Но ему все же пришлось признать, что на обсуждении ценового потолка в зале кипели нешуточные страсти.
«Мы пока не стали открывать шампанское,- пошутил Сикела,- а поставили бутылку в холодильник».
Напомним, без плана борьбы с энергетическим кризисом Европу оставило предложение Еврокомиссии (ЕК) автоматически включать механизм корректировки цен, если цена фьючерсов TTF будет две недели превышать 275 евро за МВт-час и при разнице цен между TTF и сжиженным газом (СПГ) более 58 евро в течение 10 торговых сессий за две недели. Кстати, предложение ЕК подверглось жесткой критике с обеих сторон. Страны, выступающие за введение потолка цен на газ, утверждают, что его цель… никогда не применяться, потому что заданы достаточно жесткие условия. Между прочим, если бы ценовой потолок был принят еще летом, то он не был бы использован в конце августа, когда цены на газ поднимались до 350 евро за МВт-час, но не на две недели, а превышали 275 евро более короткий промежуток времени. Сторонники же ценового потолка недовольны тем, что он угрожает, по их мнению, финансовой стабильности Евросоюза.
Противники ценового потолка, похоже, настроены решительно, так что в оставшиеся до 13 декабря две с половиной недели министрам энергетики придется напряженно работать, чтобы достигнуть компромисса. Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва, например, назвала его «шуткой», а министр энергетики Греции Костас Стрекас предупредил, что он ставит под угрозу доверие к ответу Европы на энергетический кризис и призвал снизить максимальную цену на газ до 200 или даже 150 евро за МВт-час. Кстати, один из европейских дипломатов, фамилию которого Politico по понятным причинам не называет и который, похоже, выступает против ценового потолка, заявил, что он может стать для объединенной Европы «моментом Лиз Трасс», которая, как известно, успела за полтора месяца на посту премьер-министра пустить на дно доверие к финансовой системе Великобритании.
Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон настроена оптимистично и уверена, что компромисс будет все же найден. Хотя, конечно, ждать от нее иных слов не приходится.