Брюссель отказался поставить технологии для ядерных боеголовок Лондону

Великобритания и Бельгия оказались перед угрозой конфликта после того, как Брюссель заблокировал экспорт критических технологий, необходимых для поддержания боеготовности сил британского ядерного сдерживания, несмотря на то, что обе страны являются союзниками по НАТО.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на британскую The Times.

Уточняется, что речь идет об изостатическом прессе высокого давления, который используют для обращения с ядерными отходами. Изделие, необходимое для производства ядерных боеголовок в Олдермастоне, выпускает в Антверпене американо-бельгийская компания EPSI; в Брюсселе утверждают, что у технологии нет мировых аналогов.

После выхода Британии из Евросоюза для получения этой технологии Лондон вынужден запрашивать лицензию у бельгийских властей. До сегодняшнего дня процедура носила формальный характер, однако в этот раз ее заблокировал заместитель премьер-министра Бельгии Жорж Гилкине, представляющий партию «Эколо», которая выступает против ядерного вооружения и военно-промышленного лобби.

Источник газеты в британских ВМФ заявил, что решение Брюсселя не отразится на боеспособности флота Соединенного Королевства. Между тем, по сведениям издания, в качестве ответной меры в Лондоне угрожают Брюсселю разрывом контракта по закупке пулеметов производства бельгийской FN Herstal почти на £515 (примерно €600 млн). Такой шаг, в свою очередь, может привести к кризису в Бельгии, спровоцировав распад правящей коалиции из-за угрозы сокращений на заводах FN Herstal.