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Доллар отпраздновал День Благодарения и упал

Глеб Баранов
25 ноября 2022, 00:26

Европейские акции поднялись вчера до максимума с середины августа, а доллар упал до трехмесячного минимума