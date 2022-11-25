Доллар отпраздновал День Благодарения и упал

В четверг объемы торгов на европейском фондовом рынке упали по независящим от него причинам – торги акциями и облигациями в США были закрыты в связи с Днем благодарения. Но пока в Штатах празднуют День Индейки, активы по всему миру продолжают отмечать другой праздник – «голубиный» протокол ФРС. Индекс Stoxx Europe 600, например, продолжил ралли и завершил в плюс пятый день подряд, прибавив еще 0,46%. В результате он закрылся на максимуме с 16 августа – именно после того дня на фоне «ястребиных» заявлений чиновников ФРС, занятых борьбой с инфляцией, началось мощное падение акций по всему миру, завершившееся лишь в октябре. Но теперь ситуация противоположная.

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