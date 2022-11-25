«Дом Дракона»: чем привлек аудиторию вышедший приквел

И это нечто - "Дом Дракона". Недавно завершился первый сезон этого сериала. И уже есть анонс на скорый выпуск в свет второго сезона.

О чем 1 сезон "Дом Дракона"?

Все действия в данном сериале разворачиваются за 170 лет до рождения персонажа Дейнерис Таргариен. Основной сюжет раскручивается вокруг гражданской войны между двумя ветками семьи Таргариенов. Примечательно также и то, что драконы - главный символ сериала, в данном проекте свободно летают по небу, а не являются редкими артефактами.

Сюжет характеризуется запутанностью и достаточно большим количеством различных интриг. Собственно, в этом плане "Дом Дракона" не отличается от "Игры престолов", которая вообще задала этот тренд. Локации для съемок продукта также выбраны почти такие же. Для фанатов это означает полное повторение уже знакомых до боли сюжетов.

Ну а исходя из отзывов, имеющихся в сети в настоящий момент времени, можно заключить, что старт подобного проекта вполне себе сгладил углы недовольство преданного смотрителя, поскольку отзывы о сериале в основном положительные.

Что известно о 2 сезоне

Сообщается, что второй сезон выйдет не раньше, чем в 2024 году. Примерный срок "поставки" продукта - осень этого календарного периода.

Для съемок этой части проекта придется несколько видоизменить режиссерский состав, но ничего критичного при этом не произойдет. Мигель Сапочник, работав над всей "игрой", отойдет от дел, но останется у руля проекта. Говоря же об ожиданиях, имеющихся у фанатов, что отметить, что события в войне, по всей видимости, будут активно набирать обороты.

Концовка первого сезона, где отправляется весточка союзникам Рейнирой Таргариен, также намекает на то, что масштабность действий во втором сезоне станет только больше. И в основном война перейдет в разряд "подданных" двух представителей семьи. Никаких проблем во время съемок, судя по всему, не возникает.

Даты выхода сериалов другого формата можно найти на ресурсе RELEASE-DATA, специализирующимся на сборе информации подобного формата.