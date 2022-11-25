Экс-глава израильской спецслужбы рассказал о мощном оружии, которое позволит российской армии победить

Ветеран израильской разведки, военный эксперт и политолог Яков Кедми заявил, что у российской армии есть оружие, позволяющее наносить значительный урон противнику и в итоге победить его без использования ядерных ракет.

Как отметил бывший руководитель спецслужбы «Натив» в интервью изданию «ПолитЭксперт», речь идёт о гиперзвуковых и межконтинентальных ракетах, которых нет у одного другого государства в мире.

По словам эксперта, при применении одного «Сармата», если с него запустить даже не саму ракету, а металлический стержень, то после попадания, например, в авианосец, судно будет мгновенно переломлено на две части.

«По своему потенциалу и эффекту вышеуказанные межконтинентальные баллистические ракеты сопоставимы с ядерными, однако не несут таких серьёзных последствий как радиация», – резюмировал экс-руководитель спецслужбы «Натив», добавив, что российское гиперзвуковое вооружение содействует обнулению численного перевеса НАТО над РФ.

Как ранее писал «Эксперт», Кедми дал руководству РФ неожиданный совет по поводу специальной военной операции, которая продолжается на Украине. Ветеран спецслужб напомнил о тактике Израиля в борьбе с террористами. В частности, эксперт рассказал про удары по центрам принятия решений, которые израильская армия наносит ещё до момента атаки террористов.