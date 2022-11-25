Акционеры «Энел Россия» приняли решение о переименовании компании в «ЭЛ5-Энерго»

Генерирующая компания «Энел Россия» получит новое название — «ЭЛ5-Энерго».

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале раскрытия корпоративной информации. В ходе собрания акционеры также избрали новый состав совета директоров, его состав пока не раскрывается.

В сентябре президент РФ Владимир Путин разрешил компании «ЛУКойл» и фонду «Газпромбанк — Фрезия» покупку акций «Энел Россия». Нефтяная компания получит 9,525 млрд акций, «Газпромбанк — Фрезия» — 10,43 млрд. Это 26,92% и 29,5% акций соответственно.

В конце июля у «Энел Россия» поменялся почтовый домен — вместо @enel.com компания начала использовать @EL5-Energo.ru

Производственными филиалами «Энел Россия» являются три газовые станции — Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС. В мае прошлого года «Энел Россия» также запустила Азовскую ВЭС (90 МВт). Кроме того, компания реализует проект Кольской ВЭС (201 МВт). Выручка компании по итогам первого полугодия 2022-го увеличилась год к году на 14,1%, до 24,63 млрд руб. За шесть месяцев «Энел Россия» получила 8,57 млрд руб. чистого убытка. Показатель EBITDA возрос в годовом выражении на 32,9%, до 5,26 млрд руб.