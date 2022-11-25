Цены на сжиженный газ в Азии резко отреагировали на прогноз погоды в Европе

Европа явно расслабилась и, похоже, напрасно. В зиму, до прихода которой осталась неделя, она вступает с почти полными подземными газовыми хранилищами (ПГХ) и существенно выросшими за аномально теплую осень шансами избежать ужасов зимы, которые ей прогнозировали летом.
О том, насколько обоснованы надежды европейцев прожить зиму без отключений тепла и света, можно будет судить уже через неделю, в первые декабрьские выходные, когда столбики термометров в Центральной Европе и на западе континента опустятся ниже ноля. -3°С, конечно, трудно назвать трескучими морозами, но все равно из ПГХ начнут забирать газ, что неминуемо приведет к росту цен на него. Главный вопрос: насколько большим он будет.
Между тем, на приближение зимы, как и положено Азии, которая просыпается раньше Европы, уже отреагировали цены на сжиженный газ (СПГ). Они неожиданно взлетели до 7-недельного максимума, начала октября. Причины – опасения, что с добычей газа возникнут проблемы и что холодная погода на ключевых рынках еще больше осложнит ситуацию с его поставками.
Japan-Korea Marker, главный СПГ-бенчмарк для Северной Азии, подскочил за последнюю неделю (16-23 ноября), по данным S&P Global, на 20% до 34,24 долларов за миллион британских термических единиц. Цены взлетели на новостях об очередном переносе даты возобновления работы СПГ-терминала в Техасе и, внимание! – на прогнозах о холодной зиме в Европе. Обе новости приведут к обострению конкуренции за газ этой зимой и потенциально сократят его поставки в Азию.
В самом регионе, по крайней мере, на востоке и западе Японии с погодой пока все в порядке. В декабре, по прогнозу Метеорологического агентства Японии, там ожидаются температуры выше средних.
Несмотря на острую конкуренцию с богатой Европой главные североазиатские импортеры газа – Япония и Китай тоже успели наполнить ПГХ. С другой стороны, с поставками газа остаются серьезные проблемы, а продолжительный период холодов может быстро опустошить хранилища. Предложение сжиженного газа, между тем, сокращается, а Европе, где энергетический кризис и не думает ослабевать, он по-прежнему необходим.
Цены на СПГ в Азии также поднялись на новости о том, что крупнейший в мире продавец СПГ Shell Plc пытается сейчас купить на спотовом рынке газ для доставки в Китай в январе 2023 года.