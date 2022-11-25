Цены на сжиженный газ в Азии резко отреагировали на прогноз погоды в Европе

Европа явно расслабилась и, похоже, напрасно. В зиму, до прихода которой осталась неделя, она вступает с почти полными подземными газовыми хранилищами (ПГХ) и существенно выросшими за аномально теплую осень шансами избежать ужасов зимы, которые ей прогнозировали летом.

О том, насколько обоснованы надежды европейцев прожить зиму без отключений тепла и света, можно будет судить уже через неделю, в первые декабрьские выходные, когда столбики термометров в Центральной Европе и на западе континента опустятся ниже ноля. -3°С, конечно, трудно назвать трескучими морозами, но все равно из ПГХ начнут забирать газ, что неминуемо приведет к росту цен на него. Главный вопрос: насколько большим он будет.