Индексация пенсий неработающих пенсионеров с 1 января составит 4,8%

По словам министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова, индексация пенсий неработающих пенсионеров в России с 1 января 2023 года составит 4,8%.

В ходе «парламентского диалога» в Совете Федерации, трансляция которого велась на странице Совфеда во ВКонтакте, чиновник напомнил, что в текущем году впервые по решению президента РФ «была промежуточная индексация пенсий с 1 июня на 10%».

Таким образом, по итогам двухэтапной индексации в январе и в июне, которая предусмотрена действующим законодательством, совокупный прирост пенсий составит 15,3%, «если сопоставлять пенсии на 1 января 2022 года и на 1 января 2023 года», отметил Котяков.

Ранее «Эксперт» писал о том, что президент РФ Владимир Путин подписал закон, который исключает из перечня разрешенных активов для инвестирования средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии депозиты в зарубежной валюте.