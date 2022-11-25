Инвесторы бегут из фондов акций США

Как сообщило вчера Reuters со ссылкой на данные Refinitiv Lipper, на этой неделе глобальные фонды акций столкнулись с оттоком средств инвесторов. Его объем составил около $9 млрд.

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Для этих фондов это уже третья неделя потерь подряд. Бегство инвесторов связывают с опасениями рецессии из-за повышения ставок и угрозой локдаунов на фоне роста числа случаев ковида в Китае.

Основная часть денег — $8,6 млрд — была выведена из американских акций. Европа потеряла $840 млн, а в фонды, вкладывающие в Азию, пришло $470 млн.

Среди всех фондов акций наибольший отток показали те, что инвестируют в финансовый сектор — $751 млн. Второе и третье места по этому показателю заняли технологии и недвижимость — $429 млн и $390 млн соответственно.

В то же время сектора, считающиеся защитными, получили приток средств. Так в фонды, инвестирующие в акции компаний, относящихся к сектору основных потребительских товаров, пришло $600 млн. Инвесторы также вкладывались в здравоохранение, энергетику и коммунальные услуги.

Фонды акций развивающихся рынков тоже получили приток средств — $1,11 млрд. Но из облигаций этих стран ушел $201 млн.

Третью неделю подряд, по данным Refinitiv Lipper, продолжается и отток из глобальных фондов облигаций. На этот раз он составил $2,52 млрд.

