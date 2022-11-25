Климат вне политики: быть или не быть

Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27), прошедшая в египетском Шарм-эль-Шейхе, затянулась более чем на сутки из-за разногласий по итоговой декларации. Основные споры стран-участниц развернулись вокруг финансового трека «Потери и ущерб» и формулировок финального заявления.

Российская делегация также принимала участие в конференции, однако формат этого участия значительно отличался от предыдущих лет: у РФ не было своего павильона, количество приглашений выступить на сторонних сессиях, мягко говоря, сократилось. Эти и многие другие проблемы обсудили эксперты на круглом столе «Итоги COP-27: международная кооперация или политическая дискриминация?», состоявшемся в Москве под эгидой Российского партнерства за сохранение климата.

Исключать нельзя помиловать

Всемирный саммит по климату официально прошел с 6 по 16 ноября. Египетский город принял свыше 62 тыс. участников из почти 200 стран. «Очевидно, что от политической повестки уйти не удалось», - отметила директор департамента внешних коммуникаций Эн+ Ольга Санарова в начале заседания. Если раньше эксперты считали, что именно борьба с климатическими изменениями сможет объединить страны всего мира, то сейчас это утверждение под большим вопросом.

В итоге в этом году на СОР избежать политического давления удалось тем, кто получил статус «независимого наблюдателя». Без привязки к национальной принадлежности диалог шел более конструктивно. «Мы были на конференции как независимые наблюдатели, - рассказывает директор Центра международных и сравнительно-правовых исследований Екатерина Салугина-Сороковая, - это позволило более откровенно общаться с делегациями. К нам было совершенно другое отношение. И в своей коммуникации никакой политики мы не ощутили».

Российский бизнес столкнулся с другим приемом на саммите. Как сообщила директор по устойчивому развитию «РУСАЛ» Ирина Бахтина, представители отечественной делегации в большей мере выступали слушателями, нежели активными участниками дискуссии. «Российский бизнес преимущественно был исключен из диалога. Практически не было возможности куда-то встраиваться, выступать, даже когда нас приглашали. Если сегодня зарубежные государства напрямую ставят условия, где бизнесу можно работать, а где – нет, это напрямую противоречит сложившимся принципам ведения такого бизнеса с большим количеством стейкхолдеров по всему миру», - подчеркнула Бахтина.

Как считает статс-секретарь общероссийской общественной организации «Экологическая палата России» Вадим Петров, климат и экология должны быть вне санкционной политики. «Гидрометцентр получает информацию, основанную на международных наблюдательных сетях. Российские институты, ученые теряют выстроенные годами международные связи: под давлением правительств с нами отказываются обмениваться данными. Климат и экология должны быть вне санкций. Например, в Арктике РФ имеет наибольшую юрисдикцию. Невозможно выбросить такую часть суши и воды из климатических исследований. Как заниматься адаптацией к изменениям климата?», - сказал Петров.

Есть над чем работать

Без внимания на конференции не остался вопрос об углеродных рынках. Для России, подчеркнула Екатерина Салугина-Сороковая, сейчас очень важно создать собственную инфраструктуру под подобные проекты, которая в дальнейшем могла бы органично встроиться в глобальный углеродный рынок (его фактически пока нет, отмечают эксперты). Требования к национальным реестрам остались гибкими, никаких ограничений для российских углеродных проектов не было введено.

В России углеродный рынок уже начал формироваться. Так, в конце сентября на Московской бирже состоялись первые в России торги углеродными единицами. РФ обладает огромным потенциалом в реализации климатических, и в особенности, лесоклиматических проектов. Однако, сейчас их развитие сдерживают отсутствие доступа к верификаторам на добровольных рынках, частое несоответствие проектов международной практике и их полная непрозрачность, а также отсутствие методологии и несовершенство лесного законодательства, считает декан Факультета географии и геоинформационных технологий НИУ ВШЭ Николай Куричев. «На мой взгляд, 90% проблем, связанных с климатическим развитием России в целом, это ограничения не внешние, а внутренние. Нельзя сказать, что у нас ничего нет. Но нет критически важных элементов, начиная с методологии вплоть до правовых барьеров. Кажется, у государства пока нет целостной стратегии, что с этой сферой делаем», - добавил он.

Подтверждает данную позицию и менеджер по услугам в области устойчивого развития АО ДРТ Николай Прохоров. «Компании боятся участвовать в климатических, лесоклиматических проектах по причине того, что в нашей стране не введена понятная и прозрачная методология. Не поддерживается бизнес, не разработаны меры стимулирования. К тому же, компании не совсем уверены, если они верифицируют лесоклиматические проекты здесь, смогут ли они выйти на международные рынки», - поделился выводами исследования компании Прохоров.

По словам заместителя руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Александра Панфилова, если стоимость климатического проекта будет дороже стоимости бизнес-проекта, то он реализован не будет. Поэтому стоит рассматривать не только проекты по дополнительной высадке лесов, но и программы по защите лесов от пожаров и болезней, которые требуют меньших финансовых и временных затрат и уже доказали свою эффективность.

Отсутствие четких нормативов к проектам по достижению углеродной нейтральности было отмечено и на мировом уровне со стороны ООН. В организации для решения этой проблемы разработали 10 рекомендаций, регламентирующих, каким должно быть качество климатических планов корпораций, финансовых институтов, городов и регионов. «В ООН стали обращать внимание, что многие из поставленных целей по нулевому балансу выбросов и поглощения газов в операционных моделях частного сектора являются гринвошингом (англ. Greenwashing). Они, как правило, включают заявление, декларацию, два-три общих пункта, но не конкретные цифры и мероприятия», - заключила Бахтина.

В России компаний, заявивших о планах добиться нулевых парниковых выбросов, пока не так много. Из самых известных: Татнефть, Сбер, Лукойл, Эн+, Х5 Retail Group и S7 Airlines. Кстати, Эн+ Олега Дерипаски в сентябре 2021 года представила четкий план по достижению Net Zero, а этой осенью уже отчиталась о первых результатах своей работы. Подобная прозрачность как раз и приветствуется на международной арене.