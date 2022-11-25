Малый бизнес не пускают в электронику

Субъекты малого и среднего бизнеса готовы и хотят участвовать в развитии российской электронной и радиоэлектронной промышленности. Однако в данный момент они сталкиваются с серьезными трудностями в получении поддержки от государства. Также не организовано должным образом взаимодействие с профильными ВУЗами. Эти вопросы были подняты накануне в ходе круглого стола в рамках форума «Электроника России 2022».

На данный момент со стороны государства выработан целый комплекс мер поддержки бизнеса в сфере электроники. В качестве примера можно привести грантовую программу «доращивания» технологических компаний под нужды крупных российских корпораций от Центра поддержки инжиниринга и инноваций (ЦПИИ). При этом директор Департамента стратегического развития и инноваций Министерства экономического развития РФ Рустам Тихонов фактически подтвердил: многие представители малого и среднего бизнеса (МСБ) вряд ли под нее попадут.

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Дело в том, что работа Центра строится по схеме: крупные российские корпорации (заказчики) направляют через Центр заказ технологическим компаниям. К последним предоставляется ограничение по выручке «сверху» — 10 млрд рублей, «снизу» — 1,5 млрд рублей. Заказчик же должен соответствовать иному критерию выручки: более 100 млрд рублей.

«Да, здесь мы старались планку поднять, так как нам хотелось минимизировать риски для связки разработчик-заказчик, снизить риск нереализации проекта с рыночной точки зрения», — подчеркнул Рустам Тихонов.

Председатель Комиссии «Опоры России» по развитию радиоэлектронной отрасли Светлана Легостаева заметила, что некоторые представители малого и среднего бизнеса сетовали на сложности в получении кредита от Банка МСП. Проблема в том, что у банковских структур нет эффективной экспертизы в оценке бизнес-планов малого и среднего бизнеса. В свою очередь Рустам Тихонов обратил внимание, что работа по данному направлению продолжается.

«Процесс непривычный, потому что до этого массового продукта для кредитования высокотехнологичных компаний не было. Безусловно, никуда не уходит история с анализом кредитных рисков, а также экспертиза по инновационности этих компаний. Я считаю, что 3% — это неплохая ставка, и нам бы не хотелось, чтобы деньги ушли к парикмахерам. Сейчас подобный кредит получило около 50-70 компаний, и замечания к нам справедливые. Мы сейчас работаем над снижением трудоемкости процесса и развитием экспертизы», — добавил он.

Ряд других значимых проблем для МСП осветила член комиссии «Опоры России» по развитию радиоэлектронной отрасли, генеральный директор ООО «СНДГруп», Директор НТЦ НМиТЭП СПбПУ Ольга Квашенкина. Она подтвердила, что каждая мера поддержки важна и нужна, бизнес максимально старается пользоваться и финансовой, и нефинансовой помощью. При этом до сих пор серьезные трудности остаются во взаимодействии малого и среднего бизнеса со структурами, которые занимаются подготовкой кадров.

«Например, про присутствующий сегодня на круглом столе МИЭТ. Конкретно с этим ВУЗом пробовали работать 4 наших предприятия. Безуспешно. Не будем вдаваться в нюансы, но это, к сожалению, грустная статистика по большинству учебных заведений: либо в вопросе использования их оборудования, либо в вопросе совместной подготовки кадров. Вопросы просто увязают во внутренней регуляторике ВУЗа. Мы часто слышим о том, что ВУЗы хорошо работают с малым и средним бизнесом, по сути это оказывается не так. Зайти туда внешней компании с выручкой в 500 млн рублей в год практически невозможно», — сказала она.

Как напомнила Ольга Квашенкина, в 2020 году родился проект «Взаимодействие МСБ-ВУЗ». Его цель — создание модели взаимодействия компаний малого и среднего бизнеса и учебных заведений, при котором разрыв между запросами ВУЗов и МСБ будет ликвидирован. Сейчас уже определены слабые места кооперации, но работа пока не завершена.

Интересы МСБ и ВУЗов не совпадают

В эксклюзивном комментарии «Эксперту» Ольга Квашенкина заметила, что на данный момент в России зарегистрировано порядка 9 тысяч компаний МСБ в сфере электроники, но реально функционируют из них лишь около 2 тысяч.

«Это немало. Однако, нужно понимать, что средняя выручка по таким предприятиям — около 200-250 млн рублей в год, максимальная — порядка 700-800 млн. В целом же, очень мало предприятий, которые получают на выходе выше 400 млн рублей. Поэтому сегодня, когда в рамках мер поддержки нижняя планка идет на показателе 500 млн рублей, 95% всех предприятий малого и среднего бизнеса попросту отсекаются. Та же история с планкой в 100 млн, так как мы знаем, что порядка половины из зарегистрированных 2 тысяч компаний имеют выручку до этой суммы. То есть, если обсуждать, растет ли число субъектов МСБ в электронике в текущих условиях, простого ответа быть не может. Что-то закрывается, что-то открывается. Если мы вспомним IT, а IT и электроника, на самом деле, не существуют друг без друга, то таких компаний становится немало», — рассказала она.

При этом до сих пор крайне острым вопросом остается привлечение людей в отрасль. Зачастую, обратила внимание Ольга Квашенкина, сложность в поиске будущих кадров связана и с малой осведомленностью населения: успехи предприятий из сферы электроники практически не освещаются. Очевидно, это способствует низкой популярности направлений, связанных с электроникой, среди тех же абитуриентов.

«У нас в стране специалистов по электронике готовят только 26 вузов. Посмотрев их список, профильтровав его, в том числе — и через личный опыт, я понимаю, что из 26 “живых” только 7», — подчеркнула Ольга Квашенкина. По ее словам, у МСБ и ВУЗов слишком разные задачи. Сами ВУЗы — государственно-зарегулированные структуры, которые живут в рамках, определённых Минобрнауки. Фактически, при определении своих целей высшие учебные заведения исходят из необходимости выполнения определенных показателей, которые министерство задает в рамках различных программ. От них же зависит и финансирование. Те же самые технопарки, созданные при ВУЗах, в основном обустроены именно на государственные деньги, напомнила член «Опоры России».

«ВУЗы заинтересованы в коммуникации на тему эффективного осваивания этих денег. И среди вышеупомянутых мною показателей, такие критерии как качество знаний выпускаемых студентов, уровень компетенции — не фигурируют. Да, остаются показатели, связанные с количеством человек, которые выпускаются по определенному направлению, с количеством договоров, которые ВУЗ заключил с разными предприятиями. Но по сути ВУЗу проще и удобнее заключить договор на 200-300 млн рублей с крупной корпорацией, и показатель будет выполнен. Мы с инициативной группой, перед запуском программы “Приоритет-2030”, выходили с предложением ввести в показатели количество договоров, в том числе и с МСП. По итогу, что-то вошло, но большинство предложений — нет», — заметила она.

Нужно исходить из принципа WIN-WIN

Ольга Квашенкина обратила внимание, что главный вопрос, который поступает от ВУЗов к МСБ звучит так: что вы можете нам предложить? Зачастую представители малого и среднего бизнеса готовы оказывать помощь учебным заведениям в подготовке кадров и открытии совместных программ.

«Что касается стажировок, то крупные предприятия выдают ВУЗам бумаги о прохождении. Но в этом и суть — это просто бумажки. Студенты же попросту остаются неподготовленными. Мы в нашей компании, например, берем и доучиваем ребят, но когда у них нет даже базы, то это становится слишком тяжело. Мы обращались к ВУЗам с предложением создать совместную программу, чтобы мы участвовали в подготовке, а потом забирали выпускников к себе. Но в итоге, сталкиваемся с огромным количеством регуляторных препятствий. При этом я понимаю ВУЗы, у них свои критерии, а у МСП — свои. Электроника во всем мире — быстроразвивающаяся отрасль. То, что мы хотим сегодня от кандидатов, скоро будет уже нерелевантно, а в ВУЗе готовы открыть программу только через пару лет. Есть “искусственное” решение — принимать на работу магистрантов. К сожалению, на опыте моей компании, у нас процентов 80% готовы бросить ВУЗ, потому что они понимают: полученные там знания нерелевантны для нашей компании. И кстати, для других компаний на рынке тоже», — подчеркнула она.

Единственный выход из сложившейся ситуации — это продолжать вести диалог через различные публичные площадки, где ВУЗы и МСБ могут найти общий язык.

«Мы четко понимаем, что “личный” диалог с вузами обречен на провал. Такие острые вопросы необходимо поднимать на площадках. Здесь пдвижение есть. Пример — плотное взаимодействие с Институтом математики Новосибирского государственного университета. Казалось бы, кто может быть дальше электроники, чем теоретики-математики? Но с 2021 года мы плотно сотрудничаем с ними по конкретным проектам. Стартом данного диалога послужила деятельность на площадке Московской школы управления “Сколково”. Тогда шел период по защите проектов в рамках ghjuhfvvs “Приоритет-2030”. Присутствовало порядка 12 вузов, работа шла около 7 месяцев. Мы наладили связи с Новосибирским и Томским государственными университетами. То есть диалог однозначно нужен, главное — без претензий друг к другу. Стоит начать с позиции, что никто никому ничего не должен. Просто нужно понимать: если у малого предприятия возникнет вопрос r подготовке кадров, оно просто переведет деятельность за границу, а ВУЗ будет “стучаться” в министерство за средствами. Какое-то время такая система будет существовать, но жить так нельзя. Это не обеспечит развитие, независимость наших технологий. Нужно исходить из принципа WIN-WIN и готовиться к тому, что процесс налаживания взаимодействия быстрым не будет. Но если не начать сейчас, то в будущем нас не ждет ничего», — заключила она.