Вчера Индекс Мосбиржи продемонстрировал своеобразный рекорд: внутридневная амплитуда его колебаний стала самой низкой в текущем году, составив всего 0,9%. Все говорит о том, что сегодня стоит ждать похожих результатов.
«Россети» — под напряжением
Информация, о том, что «дочки» «Россетей» проведут советы директоров по вопросу выплаты промежуточных дивидендов может привести их бумаги в сильное движение . В целом аналитики не видят поводов ни для заметного роста, ни для существенного падения рынка акций.
Коллаж: Тамара Ларина
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