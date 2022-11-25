Финансовые рынки Фондовый рынок

«Россети» — под напряжением

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
25 ноября 2022, 12:11

Информация, о том, что «дочки» «Россетей» проведут советы директоров по вопросу выплаты промежуточных дивидендов может привести их бумаги в сильное движение . В целом аналитики не видят поводов ни для заметного роста, ни для существенного падения рынка акций.

Коллаж: Тамара Ларина