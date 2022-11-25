«Россети» — под напряжением

Вчера Индекс Мосбиржи продемонстрировал своеобразный рекорд: внутридневная амплитуда его колебаний стала самой низкой в текущем году, составив всего 0,9%. Все говорит о том, что сегодня стоит ждать похожих результатов.

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