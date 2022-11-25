Минфин предложил выдавать «Семейную ипотеку» на вторичное жилье с одним условием

Семьи, воспитывающие детей-инвалидов и проживающие в регионах, где отсутствует строительство многоквартирных жилых домов, смогут приобрести жилье на вторичном рынке по программе «Семейная ипотека». Соответствующий проект постановления подготовил Минфин РФ и разместил его для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.

Статья по теме: Цены на недвижимость будут падать быстро, но недолго

В этом постановлении предлагается также распространить программы «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека», «Льготная ипотека», «ИТ-ипотека» на граждан, приобретающих жилье у управляющих компаний закрытых паевых инвестиционных фондов.

Кроме того, Минфин планирует ввести послабления для граждан, взявших льготную ипотеку на новостройки для строительства своего дома хозспособом или «Дальневосточную ипотеку», и попавших под частичную мобилизацию. Для них приостанавливается срок обязательной госрегистрации построенного частного дома по льготной ипотеке и регистрации по адресу построенного или приобретенного жилья — для воспользовавшихся «Дальневосточной ипотекой», уточнили в пресс-службе Минфина.

