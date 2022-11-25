Мобилизованным гражданам засчитают один день участия в спецоперации как два рабочих

В отношении работающих россиян, мобилизованных для участия в спецоперации, приняты дополнительные гарантии сохранения трудового стажа.

Об этом заявил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков.

«С точки зрения трудового стажа, на сегодняшний день те граждане, которые участвуют в СВО, по ним один рабочий день засчитывается за два», — сказал Котяков, отвечая на вопросы в ходе «парламентского диалога» в Совфеде.

Глава Минтруда уточнил, что мера позволит сформировать больший трудовой стаж, что в перспективе скажется на пенсионном обеспечении.

Котяков напомнил, что после объявления частичной мобилизации в отношении призванных для участия в спецоперации, был принят ряд решений, в том числе касающихся сохранения за ними рабочих мест.

Ранее в Минобороны РФ разъяснили порядок выплат денежного довольствия мобилизованным. Минимальный размер выплат составляет 195 тыс. руб., деньги будут переводить с 10-го по 20-е число за предыдущий месяц службы. Сумма денежного довольствия мобилизованных состоит из ежемесячной социальной выплаты (158 тыс. руб.) и денежного довольствия, которое зависит от окладов по воинской должности и званию и выслуги лет (минимум 37 тыс. руб.) Социальная выплата в 158 тыс. руб. не облагается подоходным налогом, в отличие от денежного довольствия.