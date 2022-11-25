Модное окрашивание 2023 — актуальные техники и цвета для покраски волос

Стильно выглядеть в следующем сезоне помогут не только новинки в гардеробе, но и модное окрашивание волос 2023. Популярными остаются мелирование, колорирование и другие сложные техники. Однотонное окрашивание также не теряет позиций. Давайте разбираться, какой самый модный цвет волос 2023 для женщин и девушек, которые внимательно следят за актуальными тенденциями в мире красоты.

Актуальные тренды в окрашивании волос 2023

Колористы советуют полагаться не только на внешние данные, но и на внутреннее состояние и род занятия. Активным творческим личностям идет сложное цветное окрашивание. В то время для спокойных романтичных натур предпочтительны мягкие естественные тона. Модное окрашивание волос 2023 предусматривает оба варианта.

Итак, в новом сезоне в тренде окажутся следующие виды окрашивания с учетом длинны волос:

Колорирование волос без контрастов в 2023 году остается в моде. Для создания красивого и объемного оттенка мастер использует не менее 5 схожих тонов.

Монохромное окрашивание волос в русый цвет в 2023 году не утратит популярности, к нему присоединятся угольно-черный без полутонов и горький эспрессо.

Окрас коротких стрижек, таких как каре, пикси, боб, тяготеет к однотонному натуральному. В качестве ярких акцентов в моде будет бордовый, синий и фиолетовый.

Модное окрашивание волос 2023 на средние и длинные волосы ориентировано на естественные тона и плавные переходы, поэтому снова в лидерах сложные техники омбре, сомбре, балаяж. Как и в прошлом сезоне, актуально красить передние пряди у лица.

В какой цвет покрасить волосы женщине в 2023 году?

Покраска волос 2023 предусматривает большой выбор натуральных и ярких оттенков для блондинок, брюнеток, шатенок и рыжих.

Светлые волосы

Из холодной палитры в моде пепельный блонд с преобладанием серых нюансов, под натуральную седину, а также скандинавский, платиновый и жемчужный. Больше информации об оттенках платиновой гаммы и выборе краски, читайте в статье. Трендовые теплые цвета блонд – пшеничный, сливочный, льняной, светлый карамельный.

Темные волосы

Окраска волос 2023 в темный цвет имеет следующие модные тенденции для брюнеток: на пике популярности монохромные черный, шоколадный, вишневый оттенки. Шатенкам следует присмотреться к коричневым и каштановым тонам с золотистыми и красными бликами.

Как получить красивый современный карамельный оттенок, читайте в дополнительном материале.

Рыжие волосы

Яркие огненные локоны – идеальный цвет волос 2023: модные тенденции на следующий год – медный, бронзово-рыжий, золотисто-рыжий оттенки.

Как сделать модное окрашивание волос в домашних условиях?

Увидев интересный вариант окрашивания на фото в интернете, вы можете загореться желанием его повторить в домашних условиях. Но следует быть осторожной, чтобы не разочароваться результатом и, чего хуже, не испортить волосы. Наши советы следующие: