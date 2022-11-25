Модное окрашивание 2023 — актуальные техники и цвета для покраски волос

Стильно выглядеть в следующем сезоне помогут не только новинки в гардеробе, но и модное окрашивание волос 2023. Популярными остаются мелирование, колорирование и другие сложные техники. Однотонное окрашивание также не теряет позиций. Давайте разбираться, какой самый модный цвет волос 2023 для женщин и девушек, которые внимательно следят за актуальными тенденциями в мире красоты.
Актуальные тренды в окрашивании волос 2023
Колористы советуют полагаться не только на внешние данные, но и на внутреннее состояние и род занятия. Активным творческим личностям идет сложное цветное окрашивание. В то время для спокойных романтичных натур предпочтительны мягкие естественные тона. Модное окрашивание волос 2023 предусматривает оба варианта.
Итак, в новом сезоне в тренде окажутся следующие виды окрашивания с учетом длинны волос:
- Колорирование волос без контрастов в 2023 году остается в моде. Для создания красивого и объемного оттенка мастер использует не менее 5 схожих тонов.
- Монохромное окрашивание волос в русый цвет в 2023 году не утратит популярности, к нему присоединятся угольно-черный без полутонов и горький эспрессо.
- Окрас коротких стрижек, таких как каре, пикси, боб, тяготеет к однотонному натуральному. В качестве ярких акцентов в моде будет бордовый, синий и фиолетовый.
- Модное окрашивание волос 2023 на средние и длинные волосы ориентировано на естественные тона и плавные переходы, поэтому снова в лидерах сложные техники омбре, сомбре, балаяж. Как и в прошлом сезоне, актуально красить передние пряди у лица.
В какой цвет покрасить волосы женщине в 2023 году?
Покраска волос 2023 предусматривает большой выбор натуральных и ярких оттенков для блондинок, брюнеток, шатенок и рыжих.
Светлые волосы
Из холодной палитры в моде пепельный блонд с преобладанием серых нюансов, под натуральную седину, а также скандинавский, платиновый и жемчужный. Больше информации об оттенках платиновой гаммы и выборе краски, читайте в статье. Трендовые теплые цвета блонд – пшеничный, сливочный, льняной, светлый карамельный.
Темные волосы
Окраска волос 2023 в темный цвет имеет следующие модные тенденции для брюнеток: на пике популярности монохромные черный, шоколадный, вишневый оттенки. Шатенкам следует присмотреться к коричневым и каштановым тонам с золотистыми и красными бликами.
Как получить красивый современный карамельный оттенок, читайте в дополнительном материале.
Рыжие волосы
Яркие огненные локоны – идеальный цвет волос 2023: модные тенденции на следующий год – медный, бронзово-рыжий, золотисто-рыжий оттенки.
Как сделать модное окрашивание волос в домашних условиях?
Увидев интересный вариант окрашивания на фото в интернете, вы можете загореться желанием его повторить в домашних условиях. Но следует быть осторожной, чтобы не разочароваться результатом и, чего хуже, не испортить волосы. Наши советы следующие:
- попробуйте тонирование – отличный вариант для подростков и любителей частых экспериментов, краска смоется после нескольких применений шампуня и не повлияет на состояние волос;
- выбирайте однотонное окрашивание – богатая палитра оттенков позволяет найти идеальный тон с красивыми переливами, например, жемчужными, перламутровыми, золотистыми;
- не рискуйте с осветлением – самостоятельное обесцвечивание может привести к сухости и ломкости волос, проявлению нежелательных полутонов;
- сложные техники оставьте мастеру – правильно расставить акценты на волосах, сделать плавную растяжку цвета и прочие приемы под силу только опытному колористу.