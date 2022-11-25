Национальный Форум «Надежда на технологии» представит лучшие отечественные решения для людей с ограниченными возможностями

С 30 ноября по 02 декабря 2022 года в Москве пройдет VII Национальный форум реабилитационной индустрии и универсального дизайна «Надежда на технологии». В рамках форума пройдет крупнейшая в России выставка предприятий-производителей реабилитационной продукции и технических средств реабилитации.

Организаторами Форума выступят Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и ФГАУ «Ресурсный центр универсального дизайна и реабилитационных технологий» Минпромторга России.

Российские компании продемонстрируют лучшие отечественные разработки: современные протезы рук и ног, нейроимпланты, экзоскелеты, мобильные помощники, электрические коляски, функциональные кровати и другие инновационные изделия. Свои решения представят: «Метиз-Производство», Лаборатория Электроники «ЭлекЖест», «Реабилитик», «Орторент», «Ортомода», «Исток Аудио», «Вертикаль», «Салют-орто», «Завод специального оборудования», «Орто-Космос», ФГУП «ЦИТО» и другие.

Лаборатория «Сенсор-Тех» продемонстрирует первую и на сегодняшний день единственную в России технологию, способную вернуть зрение слепым людям — нейроимплант ELVIS V. Разработка позволяет транслировать видео напрямую в головной мозг.

«Первый в России нейроимплант для восстановления зрения слепым ELVIS V, умный помощник для незрячих людей «Робин», который помогает ориентироваться в пространстве, устройство для глухих «Чарли», мгновенно переводящее речь в текст, и многие другие проекты мы собираемся представить на VII Национальном Форуме «Надежда на технологии». Это отличная возможность показать разработки, которые уже сегодня доступны людям с инвалидностью и облегчают их жизнь», — сказал Денис Кулешов, директор Лаборатории «Сенсор-Тех».

«Моторика» представит свою линейку протезов рук и концепт платформы нейромодуляционной системы очувствления кибер-протезов рук NEMO Sensitive, включающую в себя электростимулятор и электроды собственного производства. На интерактивном стенде можно будет ощутить электростимуляцию и понять, какие реакции возникают у пользователей протезов рук. Также пользователи протезов «Моторики» будут участвовать в соревнованиях Чемпионата России по Кибатлетике.

На площадках форума соберутся пользователи технических средств реабилитации, российские социальные предприниматели, инженеры-робототехники и представители органов государственной власти.

В 2022 году компания «Обсервер» уже в четвертый раз участвует в выставке форума «Надежда на технологии». В этом году организация представит три модели инвалидных кресел-колясок с электроприводом собственного производства: модель с гироскопом вездеход «ОБСЕРВЕР максимус», базовую инвалидную кресло-коляску с электроприводом «ОБСЕРВЕР стандарт», а также модификацию с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела. На стенде компании будет будут представлены все три модели колясок.

В рамках пленарного заседания Форума участники рассмотрят меры по формированию современной отрасли промышленной продукции реабилитационной направленности в 2023-2025 годах. Важной темой станет обеспечение технологической независимости в части обеспечения людей с ограниченными возможностям отечественными компонентами, а также результаты итоги реализации механизма «Электронный сертификат».

«На данный момент вопрос приоритизации отечественного производителя стоит особенно остро. Наш форум даёт производителям уникальную возможность представить свои научные достижения, которые помогут улучшить качество жизни людей с ограниченными возможностями», — отмечает Виталий Заяц, директор ФГАУ «РЦУД и РТ».

Ключевыми спикерами выступят Гульназ Кадырова, Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации, Дмитрий Колобов, Директор Департамента развития промышленности социально-значимых товаров Минпромторга, Михаил Терентьев, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, председатель Общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» примет участие в сессии «Конвенция». В рамках Форума пройдут сессии, организованные Александром Пироженко, директором дивизиона «Качество жизни» Агентства стратегических инициатив, Андреем Давидюком, председателем Союза «Кибатлетика», и другими ведущими экспертами индустрии.

Знаковым событием форума станет вручение ежегодной Национальной премии «Надежда на технологии-2022» лучшим российским производителям и разработчикам реабилитационной индустрии. Чемпионат России по Кибатлетике покажет возможности современных технических средств реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья. Кибатлеты будут проходить трассы с использованием бионических протезов, экзоскелетов, колясок с электроприводом и нейроинтерфейсов.

Место: ВДНХ, павильон 57 (Москва, проспект Мира, 119).

Даты: 30 ноября — 2 декабря 2022 года.

Участие бесплатное по предварительной регистрации на сайте.

Подробная программа форума — www.nntforum.ru