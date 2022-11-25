Не «щебетнуть» ни слова: реабилитация Трампа в Twitter имеет двойную подоплеку

Контролирующий Twitter миллиардер Илон Маск объявил сегодня «амнистию» для заблокированных в этой соцсети аккаунтов. Это было сделано по итогам опроса на его странице, в котором предлагалось выразить свое отношение к разблокировке учетных записей, которые «не нарушали закон и не занимались вопиющим спамом». Поддержало такую инициативу 72% проголосовавших.

«Люди высказались. Амнистия начинается на следующей неделе. Глас народа, глас Божий», — гласит свежий твит Маска. Кстати, эту же латинскую поговорку владелец Twitter использовал в конце прошлой недели, когда по результатам похожего опроса восстановил аккаунт Дональда Трампа. Впрочем, экс-президент США в ответ заявил, что он, хоть и благодарен за такой жест доброй воли, но предпочитает пользоваться собственной социальной сетью Truth Social.

Многим такое решение политика показалось нелогичным, ведь охват последней в разы меньше, чем у «синей птички». Однако Трамп, вынужден отказаться от «твит-реабилитации» не ввиду собственных воззрений, а в первую очередь из-за финансовых обязательств перед акционерами.

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Хитрый план Дональда

Создавшая Truth Social компания Trump Media & Technology Group (TMTG, учреждена в феврале 2021 года) не является публичной. Без привлечения инвестиций она не может обеспечить стабильную техническую и правовую платформу для функционирования данной социальной сети. Но подготовка к IPO — многоступенчатый процесс, требующий целого ряда юридических и иных процедур. При этом для быстрого решения проблемы существуют т.ак называемые SPAC — специализированные компании по целевым слияниям и поглощениям. Также они известны как «компании-пустышки». Благодаря отсутствию операций на рынке, такая фирма относительно быстро регистрируется на бирже. Позже спонсоры распродают акции SPAC и депонируют полученные средства до момента слияния с компанией, желающей обойти процедурные особенности IPO. Согласно американскому законодательству, у спонсоров есть 2 года на поиск партнера и проведение слияния. По истечении этого срока, в случае неудачи, средства возвращаются инвесторам.

В данном случае TMTG собирается слиться с «компанией-пустышкой» Digital World Acquisition Corp (DWAC). После анонсирования этой новости в октябре 2021 года котировки DWAC «взлетели» на 350% с 9 до 175 долларов за акцию. В декабре того же года стало известно о сборе через SPAC 1 млрд долларов. Группа институциональных инвесторов приобрела акции DWAC по цене ниже рыночной.

Но не все так просто. В декабре прошлого года через два дня после публикации первых данных о сборах комиссия США по ценным бумагам и биржам заявила об открытии расследования в отношении DWAC. В июне года текущего министерство юстиции США подключилось к процессу. Акционеры TMTG несколько раз откладывали слияние (решение должны поддержать 65%). Крайний раз — 22 ноября. На сей раз процесс отсрочили на 12 месяцев.

Три причины сеть на «запасном аэродроме»

20 ноября выступая на встрече Республиканской еврейской коалиции, Дональд Трамп заявил, что не видит причин для возвращения Twitter. Этому способствуют три обстоятельства.

Во-первых, на фоне хаоса после приобретения Twitter Илоном Маском и нового выдвижения Дональда Трампа в президенты, Truth Social переживает всплеск популярности. Согласно данным мониторинговой компании Similarweb, в октябре сайт посетили 8 млн человек, а в ноябре — уже 10 млн. Кроме того, по посещаемости TS превосходит другие консервативные соцсети по типу Parler и Getrr. Узнаваемость трамповской платформы, по данным Pew Research Center, достигла там 27%.

Во-вторых, в «заморозке» из-за ситуации с DWAC находится более 1 млрд долларов. Успешное закрытие сделки даст возможность использовать эти активы для продвижения и развития бренда TS. На сайте TMTG указано, что кроме социальной сети планируется создание стримингового сервиса TMTG+ и новостного агентства TMTG News. Таким образом, трамписты готовятся к новому раунду борьбы с оппонентами из Демократической партии, которым в прошлые годы в основном проигрывали в информационном поле в силу контроля последних на значительным количеством медиа.

В-третьих, действующий контракт с Truth Social требует от Трампа размещать любые посты в прочих соцсетях через 6 часов после их публикации в TS. Тем не менее, согласно этому же документу, он имеет право без ограничений публиковать в любых личных соцсетях обращения политического характера.

Однако сейчас даже частичное возвращение Трампа в Twitter стало бы концом для TMTG, так как он сам — главное и пока единственное ее маркетинговое преимущество над конкурентами. Многомиллионная социальная сеть важна как политическая трибуна, а Truth Social — скорее, как «запасной аэродром» для бизнес-империи Трампа.

Слияние TMTG и DWAC продолжится только в случае одобрения со стороны комиссии США по ценным бумагам и биржам. Неизвестно как долго продлится расследование и какое решение будет принято. У Дональда Трампа есть около года на урегулирование этой проблемы. Хватит ли у него терпения не «щебетнуть» ни слова за это время — вопрос открытый. Тем более, что именно благодаря Twitter он рискует заполучить опасного конкурента на политическом поприще.

От бизнеса к политике

Похоже, что слегка популистские действия Илона Маска в этой соцсети имеют не только маркетинговый, но и вполне себе политический резон. Властелин «птички», Tesla и космолетов хочет не просто увеличить посещаемость ресурса, которая позволит эффективнее монетизировать контент за счет старых и новых пользователей. У него уже достаточно явно просматриваются несколько большие амбиции.

«Если вспомнить Трампа, то он тоже был олигархом, который заработал много денег и пошел в политику. Возможно, что у Илона Маска схожие планы. Покупка Twitter и политическая "амнистия" внутри социальной сети — это шаги к тому, чтобы управлять некой глобальной информационной платформой, которая будет влиять на политику, чтобы потом в эту политику пойти», — прокомментировал в эфире радио Sputnik в пятницу ситуацию член комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Павел Катков.

Остается добавить, что по американским законам Маск не может баллотироваться на пост президента, так как родился не в США, а в ЮАР. Однако, во-первых, здесь можно вспомнить родившегося в Австрии Арнольда Шварценеггера, ставшего хоть и не главой Соединенных Штатов, но губернатором целой Калифорнии. А, во-вторых, в наш стремительный век законы порой меняются столь быстро, что и птичка чирикнуть не успевает.

Так что Трампу стоит держать ухо в остро. Как бы из-за перипетий с бизнесом на соцсетях не оказаться через пару лет на обочине президентской гонки. Его добровольное молчание Илону-птицелову только на руку.