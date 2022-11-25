Новейшая российская подводная лодка «Магадан» выполнила пуски ракет «Калибр» в Японском море

Новая российская дизель-электрическая подлодка «Магадан» выполнила из акватории Японского моря пуски крылатых ракет «Калибр» по морской и береговой целям.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Уточняется, что перед выполнением боевых упражнений подлодка скрытно вошла в заданный район.

«Первой ракетой успешно поражена морская цель — щит-мишень, имитирующий надводный корабль условного противника. Вторая ракета в расчетное время поразила береговую цель на тактическом поле Сюркум в Хабаровском крае. Дальность стрельбы составила более 1000 километров», — рассказали в оборонном ведомстве.

Ранее, 9 октября, сообщалось, что подводная лодка «Магадан», оснащенная ракетами «Калибр», прибыла на Тихоокеанский флот в пункт постоянного базирования во Владивостоке.

«Магадан» — третья дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 на Тихоокеанском флоте. Контракт на строительство этой серии подлодок был подписан в сентябре 2016 года. Первый корабль, «Петропавловск-Камчатский», передан ВМФ России в ноябре 2019-го; вторая подводная лодка серии, «Волхов», вошла в состав флота в октябре 2020-го. Подводные лодки проекта 636.3 оснащают крылатыми ракетами «Калибр», разработанными ОКБ «Новатор» (АО «Концерн ВКО "Алмаз-Антей"»).