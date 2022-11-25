Минобороны сообщило о новых успехах ВС РФ в ходе СВО на Украине

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге 25 ноября сообщил о новых успехах, которых ВС РФ добились в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине.

Согласно оперативным данным, на Купянском направлении ВСУ предприняли две безуспешные атаки в районе населённого пункта Новоселовское (ЛНР). Огнём артиллерии и активными действиями ВС РФ противник был остановлен и отброшен на исходные позиции. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, 3 боевые машины пехоты и 4 бронеавтомобиля.

На Южно-Донецком направлении ВСУ предпринимали попытки контратаковать позиции подразделений ВС РФ в районах населённых пунктов Новомихайловка, Новодонецкое, а также Новодаровка (Запорожская область). Активными действиями обороняющихся войск и огнём артиллерии противник был рассеян и отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, 2 бронеавтомобиля и 2 пикапа.

На Донецком направлении решительными действиями российских подразделений в районе населённого пункта (Бахмутское) отражена контратака ротной тактической группы ВСУ. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, 2 танка и 3 боевых машин пехоты.

Потери ВСУ на Красно-Лиманском направлении за сутки составили до 70 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 4 боевые бронированные машины, 2 пикапа и 1 танк. На этом направлении в результате упреждающих действий ВС РФ было нанесено огневое поражение ротной тактической группе, сосредоточенной для наступления в районе населённого пункта Стельмаховка (ЛНР). Огнём артиллерии и ударами армейской авиации ВС РФ также в ЛНР была сорвана атака противника в направлении населённого пункта Червонопоповка.

В результате ударов высокоточным оружием ВКС РФ по трём пунктам временной дислокации польских наёмников в районе населённого пункта Великие Хутора (Харьковская область) уничтожено до 200 боевиков. В районе Северска и Славянска (ДНР) высокоточным оружием ВКС РФ уничтожено ещё более 100 наёмников так называемого «иностранного легиона», а также 2 боевые бронированные машины, 8 автомобилей и 1 танк.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ поражены 6 пунктов управления противника в районах населённых пунктов Петропавловка (Харьковская область), Стельмаховка (ЛНР), Ямполовка, Торское, Ивано-Дарьевка и Победа (ДНР), а также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 164 районах.

В районе населённого пункта Весёлое (ДНР) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Р районе населённого пункта Камышеваха (Запорожская область) уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск.

Российские средства ПВО за сутки сбили 4 украинских БПЛА в районах населённых пунктов Мирная Долина, Вершина, Новоандреевка (ДНР) и Залиман (ЛНР). Кроме того, перехвачено 5 снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха» в районах населенных пунктов Кременная и Попасная (ЛНР).

Как ранее писал «Эксперт», на брифинге 24 ноября Конашенков сообщил оперативные новости о ходе специальной военной операции, которая продолжается на Украине. В частности, он рассказал, что в ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ поразили установку РСЗ «Град» ВСУ на огневой позиции в районе населённого пункта Липцы (Харьковская область).

В районе населённого пункта Новогригоровка (Херсонская область) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Кроме того, 2 радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 уничтожены в районах населённых пунктов Константиновка и Северск (ДНР).