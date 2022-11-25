Новости спецоперации: ВС РФ начали продвижение по всей линии соприкосновения

Вооруженные силы РФ начали продвижение по всей линии соприкосновения. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его словам, переломить ситуацию на фронте помогли удары по энергетическим объектам Украины.

«Я считаю, что начали отражаться эти удары на фронте, это видно и по той технике, я даже говорю не про европейскую, американскую технику, я говорю про стационарное обеспечение, которое уже на порядок хуже», – подчеркнул Пушилин.

Как объяснил он, это связано с тем, что, обесточивая те или иные тыловые районы мы лишаем ВСУ возможности постоянного обеспечения электричеством ремонтные базы, заводы, цеха.

«Это, конечно же, наносит свой отпечаток. Ухудшается логистика, ухудшаются элементы слежения, связи и прочее. У Киева обесточены даже тыловые соединения. Это сейчас очень серьезно отражается по всем направлениям. И наши подразделения работают в непростых условиях, в том числе и погодных, тем не менее, они продолжают продвижение», – резюмировал глава ДНР.

Как ранее писал «Эксперт», Минобороны РФ на брифинге 24 ноября сообщило, что ВС РФ 23 ноября во время массированного обстрела объектов системы военного управления Украины и связанной с ней энергетической инфраструктуре поразили все назначенные цели. В результате чего была нарушена переброска железнодорожным транспортом военных резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий.

