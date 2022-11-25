Ограничения для аэропортов южной части России продлены до 3 декабря

Росавиация в очередной раз приняла решение по запрету полетов для 11 аэропортов центральной части и юга РФ.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 03 декабря 2022 года 03:45 по московскому времени», — сообщается на сайте ведомства. Остальные аэропорты РФ работают в штатном режиме, добавили в Росавиации.

С 24 февраля закрыты аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

В середине октября Росавиация начала третий этап отбора получателей субсидии среди аэропортов, работа которых была приостановлена после начала СВО. В мае 11 воздушным гаваням были произведены выплаты в размере 1,3 млрд руб. в качестве компенсации за март и апрель. В ходе второго этапа (компенсации за май и июнь) было распределено чуть более 1,26 млрд руб.