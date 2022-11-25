Путин: больше набирать людей по частичной мобилизации не нужно

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с матерями военнослужащих-участников специальной военной операции заявил, что больше набора не надо в рамках частичной мобилизации.

Ирина Сумынина из города Краснодара сообщила, что у неё четыре сына, двое из которых, а также муж участвуют в СВО в качестве добровольцев, передаёт РИА Новости

«Сейчас младшему 17, и я с ужасом думаю, исполнится 18 лет и этот пойдет», – рассказала участница встречи.

«Не надо, не надо, хватит нам», – ответил Путин.

При этом он добавил, что одному из сыновей тоже надо бы вернуться.

«Они уже повоевали, дай Бог, конечно», – сказал российский лидер.

Как ранее писал «Эксперт», руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что Путин якобы готовит сейчас послание, в котором объявит о «мобилизации страны». По словам представителя Кремля, эти слухи не соответствует действительности.