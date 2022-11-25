Российский автопром поддержат спросом и рублем

Министерство промышленности и торговли подготовило проект стратегии развития автомобильной промышленности России на период до 2035 года. В документе проведена оценка фактического состояния автомобилестроительной отрасли и производства автокомпонентов, определены целевое видение автомобилестроения и глобальные мировые тренды, сформулированы цели и приоритеты развития сектора.

По мнению авторов документа, размещенного в базе нормативных актов для общественного обсуждения, реализация стратегии обеспечит конкурентоспособность российской автомобильной промышленности и возможность экспорта технологий на глобальном уровне за счет создания производств инновационного транспорта — электрических и гибридных автомобилей, включая автомобили на водородных топливных элементах, а также автономных автомобилей.

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В частности, планируется появление линейки высоколокализованных электрических автомобилей со значительными темпами роста продаж (65–70% в год с достижением доли электротранспортных средств в размере 15% от совокупного объема автомобильного рынка в натуральном выражении к 2030 году), создание новых производств компонентов и материалов для электрического и гибридного транспорта с наращиваем их экспорта, включая тяговые батареи, ячейки к ним, катодные и анодные материалы, другие компоненты.

Стоит отметить, что в связи с изменением геополитической ситуации в 2022 году автомобильная промышленность РФ столкнулась с рядом новых вызовов. Зафиксировано существенное падение спроса на внутреннем рынке (на 55% в первом полугодии 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года по всем сегментам). Имели место остановки или приостановки ряда автомобильных производств, связанные, прежде всего, с решением иностранных автомобилестроителей об уходе с российского рынка, а также со сложностями в поставках значимых комплектующих и материалов из-за экономических санкций. Повысились риски банкротств и, соответственно, сокращения сети автомобильных дилеров. Все это создает новые условия функционирования для отрасли и требует стратегического ответа, считают авторы документа.

Помимо прочего, для решения вышеперечисленных проблем Минпромторг предлагает довести инвестиции в НИОКР и организацию производства компонентов для автопрома до суммы 2,7 трлн рублей. При этом стимулирование экспорта продукции отрасли потребует финансирования в объеме 500-600 млрд рублей. Такая же сумма потребуется на стимулирование спроса на российские автомобили и программу обновления парка.

«Основной объем финансирования инвестиционной программы должен быть обеспечен бизнесом при государственной поддержке», — указали в министерстве. Минпромторг ожидает, что продажи автомобилей в России достигнут 800 тысяч штук в 2022 году, 1,6-1,7 млн — в 2026 году, 1,9 млн — в 2035 году.

Автомобильная промышленность является одной из ключевых отраслей российской экономики, отметил в комментарии «Эксперту» исполнительный директор ассоциации «Безопасность и качество», член общественного совета министерства промышленности и торговли Александр Акимов. В автомобильной отрасли работают более 0,4 млн человек и формируется валовая добавленная стоимость в размере 637 млрд рублей, что эквивалентно 0,5% внутреннего валового продукта РФ за 2021 год.

Научно-технологическое развитие отрасли, основанное на национальных технологиях и инженерных кадрах, является ключевым фактором наращивания национального производства автомобилей, конкурентоспособных на мировом уровне. К сожалению, автомобильной промышленности РФ до достижения технологического суверенитета по производству ключевых компонентов достаточно далеко, констатировал Александр Акимов. Особенно это ощутимо по следующим направлениям промышленности: автоматические коробки переключения передач, двигатели, системы безопасности, компоненты и системы электрических автомобилей.

По мнению эксперта, за 10 лет невозможно достичь технологического суверенитета при учете текущего значительного отставания от мировых лидеров, но стратегия Минпромторга должна позволить удовлетворить потребности национального рынка не только высоколокализованной продукцией, но и современными сервисами мобильности, а также цифровыми автомобильными сервисами. При этом особое внимание именно стоит уделить именно технологиям.

У российского автопрома есть два пути развития

В связи с уходом западных автомобильных брендов снизилась конкуренция на российском авторынке и освободилась значительная его доля, заметил в беседе с корреспондентом «Эксперта» финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев. Казалось бы, это хорошо для отечественного автопрома и производства, а продажи российских автомобилей должны вырасти. Но на практике это не так.

В 2021 году было продано 1,6 млн автомобилей, из них 13 млн штук было собрано в России. Самой продаваемой маркой была «Лада», объём продаж которой составил 350714 штук, что на 2% больше чем в 2020 году. Продажи машин и весь автопром в 2021 году в России успешно развивался несмотря на дефицит полупроводников. Машины производились, а люди их покупали.

Но в 2022 году всё резко изменилось, и сейчас отечественный автопром переживает не самые лучшие времена, посетовал эксперт. По итогам восьми месяцев с российских конвейеров сошло порядка 420 тысяч автомобилей, что на 60% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Меньше других пострадал сектор грузовых автомобилей и автобусов, где снижение составило порядка 14%. Продажи новых автомобилей тоже резко сократились и стали меньше на 62%, чем годом ранее.

Всё дело в том, что российский автопром находится в критической зависимости от импортных комплектующих и заменить их сейчас собственным производством не получится, пояснил аналитик. Так, французская компания Renault поставляла российскому «АвтоВАЗу» большую часть комплектующих для сборки автомобилей. Например, самая продаваемая отечественная машина Lada Vesta по индексу локализации набрала 3995 баллов из возможных 8800. Это значит, что в ней менее половины комплектующих российского производства. Поэтому, чтобы избежать простоя из-за санкций, «АвтоВАЗ» возобновил выпуск упрощённых моделей Niva Legend и Granta Cross в «антикризисной» версии без сложной электроники и подушек безопасности.

Владимир Сагалаев напомнил, что среди производителей легковых автомобилей в настоящее время продолжают работать «АвтоВАЗ», УАЗ, тульский завод Haval и «Автотор» (частично), в то время как конвейеры остальных предприятий остаются в простое в связи с санкционными ограничениями или нехваткой комплектующих вследствие разрыва логистических цепочек. В 2023 годах ожидается ещё большее сокращение производства легковых машин из-за экономических проблем.

При этом в ситуации, когда большинство иностранных брендов ушли, высвобождаются ниши, которые могут занять российские производители, констатировал аналитик. Перед отечественным автопромом открываются два пути дальнейшего развития: найти новых поставщиков иностранных комплектующих или отказаться от зависимости и начать политику локализации. Второй путь более затратный и долгий, но в перспективе — более выгодный. Конечно, причины приведшие к попаданию российского автопрома в нынешнюю ситуацию, возникли не вчера, а задолго до введения санкций. Поэтому если проблему не начать решать сейчас, то в будущем она никуда не денется, заключил Владимир Сагалаев.