Российский рынок акций начал день со снижения, и все попытки вытащить его вверх окончились безрезультатно. Во многом неудача была связана с динамикой нефти, которая с утра показывала признаки отскока от технического сопротивления $84-85, но во второй половине дня вновь подешевела. За неделю котировки нефти снизились на 2,7%.
Рынок акций: хочет, но не может
Акции банков пытаются вытащить Индекс Мосбиржи, но негативное влияние металлургов сегодня оказалось сильнее.
Коллаж: Тамара Ларина
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