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Рынок акций: хочет, но не может

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
25 ноября 2022, 20:47

Акции банков пытаются вытащить Индекс Мосбиржи, но негативное влияние металлургов сегодня оказалось сильнее.

Коллаж: Тамара Ларина