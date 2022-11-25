Рынок акций: хочет, но не может

Российский рынок акций начал день со снижения, и все попытки вытащить его вверх окончились безрезультатно. Во многом неудача была связана с динамикой нефти, которая с утра показывала признаки отскока от технического сопротивления $84-85, но во второй половине дня вновь подешевела. За неделю котировки нефти снизились на 2,7%.

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