Сланцевая революция в США подошла к концу. Теперь официально

Дни стремительного роста добычи сланцевой нефти в США подошли к концу. Добыча продолжает расти, но намного медленнее, чем до 2020 года, и медленнее весенних и летних прогнозов. Сейчас в сланцевом секторе другие приоритеты, напоминает Oil Price (ОР): на смену безудержному росту добычи пришла строгая финансовая дисциплина. Если в двух словах, сланцевики сейчас вкладывают прибыль не в рост производства, а направляют ее на выплату высоких дивидендов акционерам и инвесторам. Естественно, способствуют медленному росту добычи и окончанию сланцевой революции и объективные причины: разрывы цепочек поставок и высокая инфляция.

Белый дом, между тем, направляет нефтегазовой отрасли диаметрально противоположные сигналы: с одной стороны, требует быстрее наращивать добычу углеводородов, а с другой, часто упрекает нефтяников и газовиков в высоких ценах на автозаправках и угрожает повышением налогов, что, естественно, не очень мотивирует работников отрасли увеличивать добычу.

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В этом году Управление энергетической информации (EIA) и многочисленные аналитики регулярно снижают прогнозы по добыче нефти на 2022 и 2023 годы.

Со своей стороны, руководство нефтяных компаний часто говорит, что политика властей с ее жесткой риторикой, направленной против отрасли; высокая инфляция, постоянные задержки во времени со стороны поставщиков и неопределенность в отношениях с регуляторами негативно влияют на планы по разведке и добыче.

Согласно прогнозу EIA, добыча нефти в США составит 11,7 млн бар./д. в 2022 году и 12,4 млн бар./д. в 23-м. Это, между прочим, новые рекорды, но все же они значительно уступают прогнозам в начале года. Управление несколько раз пересматривало свои прогнозы в сторону их снижения. В октябре, например, прогноз по добыче на 2023 год был снижен до 12,4 млн бар./д. с 12,6 млн бар./д. в сентябрьском прогнозе.

Незадолго до 24 февраля консалтинговая компания Enverus Intelligence Research (EIR) прогнозировала, что добыча нефти в США в 22-м году вырастет приблизительно на 900 тыс. бар./д. В ноябре EIR снизил прогноз по росту добычи вдвое – до 450 тыс. бар./д. в 2022 году и до 560 тыс. в следующем.

О том, что сланцевая революция подошла к концу, говорит и существенное снижение доли сланцевой нефти в мировой добыче, а также то, что ОПЕК вернул себе место лидера на нефтяном рынке и диктует на нем условия.

Эксперты считают, что добыча нефти в Америке достигнет 13 млн бар./д. и несколько следующих лет будет находиться на плато. Они объясняют такую динамику продолжающимся давлением инвесторов и их требованием сфокусироваться на возмещении затрат акционерам, а не на инвестициях в стратегии агрессивного роста производства.

Текущее состояние и перспективы американской «нефтянки» очень сильно отличаются от того, что было в прошлом десятилетии.

«Добыча нефти,- говорится в аналитической записке Wood Mackenzie,- выросла с 2011 по 2022 годы на 10 млн бар./д.»

Почти 6 млн из них дали 48 континентальных штатов США. Причем, две трети пришлись на Пермианский бассейн. Оставшуюся треть роста дала добыча жидкостей от природного газа.

В этом году добыча нефти и газа в США продолжает расти, но рост ограничен финансовыми проблемами и задержками с доставкой грузов. Сланцевики жалуются на нехватку рабочей силы и оборудования, а также на переменчивую политику администрации Байдена.

«Мы сейчас находимся в энергетической смертельной спирали, которая приведет к более высоким пикам и более низким падениям,- приводит ОР комментарий одного из экспертов.- Усилится волатильность, а публику (инвесторов и акционеров) ждут очень трудные времена».