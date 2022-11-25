Специалисты ЦБ представили финансовый астропрогноз

Зима — серьезная перемена не только в климате, но и в сознании человека. Специалисты образовательного проекта Банка России «Финансовая культура» настроились на волну тонких материй, почувствовали себя финансовыми астрологами и дали прогноз на ближайший период в своем Telegram-канале. «Вырвавшийся на волю Юпитер», по их мнению, напоминает о необходимости заплатить налоги до 1 декабря.

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«В конце ноября Юпитер вырвался на волю, открыв шлюзы для финансового потока и активной деловой жизни. Это наложилось на завершение налогового периода и в совокупности с аспектами планет как бы напоминает нам о необходимости заплатить налоги. Планетарный посыл актуален для всех знаков Зодиака. Наверняка вы заметили нарастающее беспокойство, вызванное затмением в обители Тельца — хранилище денег и имущества. Это звезды посылали знак о том, что следует проверить налоговое уведомление», — пояснили специалисты.

Они порекомендовали ознакомиться с налоговым уведомлением в личном кабинете на сайте ФНС. В нем содержится информация о транспортном и земельном налогах, налоге на имущество физлиц, и НДФЛ в отношении доходов, по которым он не был удержан.

«Финансовые астрологи» также напомнили, что перейдя «в эру Водолея в 2023 году», можно будет оформить налоговый вычет на ряд расходов этого года.

