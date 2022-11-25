ТЭЦ и ГЭС компании Эн+ готовы к повышенным нагрузкам наступающей зимы

Российский энергохолдинг Эн+ получил паспорта готовности к отопительному сезону 2022-2023 года на все свои тепло- и гидроэлектростанции. Объекты компании готовы к повышенным нагрузкам в зимний период, подтверждает документ за подписью замглавы Минэнерго России Евгения Грабчака.

Все предприятия холдинга включены в приказ Минэнерго РФ «О результатах оценки готовности электроэнергетики в отопительный сезон 2022-2023 годов», следует из опубликованного документа. Получение паспортов подтверждает, что все они готовы к работе в условиях низких температур.

В ходе подготовки к зимнему сезону на всех энергетических объектах Эн+ создан запас материально-технических ресурсов и оборудования, необходимых для надежного прохождения отопительного сезона. «Кроме того, на предприятиях прошли тренировки оперативного персонала по отработке действий при ликвидации аварий в условиях низких температур и дополнительные инструктажи по особенностям работы в условиях зимнего максимума нагрузок», — прокомментировали в компании.

Напомним, энергообъекты Эн+ расположены в Сибири и в Поволжье, совокупно они вырабатывают около 7% всего электричества в стране. Помимо прочего, в управлении холдинга крупные ГЭС на Ангаре и Енисее, три из них — Красноярская, Братская и Усть-Илимская — входят в двадцатку крупнейших в мире гидроэлектростанций по установленной мощности. Холдинг на регулярной основе проводит масштабные работы по модернизации своих предприятий. Один из ключевых проектов – «Новая энергия», крупнейшая программа модернизации в российской гидроэнергетике. Комплексное перевооружение ГЭС было начато еще в 2007 году по инициативе основателя Эн+ Олега Дерипаски. «Нужно двигаться и строить новую экономику, не забывая то, что было сделано в старой», – подчеркивал предприниматель ранее.