ЦБ пересмотрел стратегию развития национальной платежной системы

Банк России уточнил ключевые показатели, заложенные в Стратегию развития национальной платежной системы на 2021–2023 годы. В частности, повышен прогноз по доле безналичных платежей, а доли карт «Мир» и Системы быстрых платежей (СБП) в общем объеме розничных безналичных операций объединили в единый показатель, сообщили в пресс-службе ЦБ.

«Мы формировали стратегию больше двух лет назад. За это время многое изменилось. В условиях текущей геополитической ситуации российская платежная инфраструктура показала свою устойчивость, высокотехнологичность и востребованность. Более того, развитие национальных платежных инструментов и коммерческих платежных решений активно продолжается. С учетом стремительной положительной динамики показателей мы посчитали необходимым их скорректировать и поставить на 2022–2023 годы более высокие значения, чем мы планировали ранее», — отметила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

В частности, по итогам текущего года доля безналичных операций в розничной торговле РФ должна составить 76 – 78%, а по итогам 2023-го —78–80%, тогда как ранее она ожидалась на уровне 75%. На конец сентября этот показатель поднялся уже до 77,7%.

Число государств-участников национальной платежной системы за следующий год должно вырасти с 15 до 18. Предполагается также, что доля платежной системы «Мир» и СБП в общем объеме розничных безналичных операций вырастет с 38 – 40% в текущем году до 47 – 49% в следующем. Количество торгово-сервисных предприятий в категории МСП, подключенных для получения оплаты за товары, работы и услуги к СБП, в том числе использующих QR-код, увеличится с 440 тысяч до 590 тысяч.

