Угольная промышленность в РФ: европейское эмбарго и новые рынки сбыта

Как изменился уровень добычи угля в РФ

Виды угля отличаются по степени углефикации, от которой зависят характеристики этого вида ископаемого топлива. Чем выше углефикация (и, соответственно, ниже содержание влаги и других примесей), тем выше теплота сгорания, то есть уголь лучше горит. Наибольшей теплотой сгорания обладают антрацит и коксующийся уголь (см. табл. 1).

Согласно данным Росстата, за первые девять месяцев текущего года в России было добыто 252 млн т угля, а годом ранее за аналогичный период — 263 млн т. То есть добыча сократилась на 4,2%. При этом увеличился объем добычи коксующегося угля (с 70,3 до 75,3 млн т, на 7%) и бурого угля (с 51,9 до 60,9 млн т, на 17%) (см. рис. 1).

Если рассматривать динамику изменения объемов добываемого угля в России по месяцам (в сравнении год к году), то можно заметить, что резких сокращений добычи ископаемого за первые девять месяцев года не наблюдалось. Наибольшее ее снижение произошло в июле: в текущем году добыли на 1,8 млн т меньше по сравнению с июлем 2021 года (34,5 против 32,7 млн т, —5,2%) (см. рис. 2).

В августе текущего года главный регион угольной промышленности России — Кузбасс — уменьшил объемы добываемого угля на 11,2% по отношению к прошлогодним показателям за аналогичный период, до 18,2 млн т. Сократился и объем поставок по железной дороге (до 17 млн т, что на 11% ниже, чем в августе 2021 года). В западном направлении было отгружено на 1,3 млн т меньше (8,4 млн т), в восточном — меньше на 200 тыс. т (4,6 млн т).

По итогам года ожидается снижение как добычи, так и экспорта российского угля. В июне 2022 года Министерство энергетики заявляло, что если ситуация будет развиваться по негативному сценарию, то к концу года можно прогнозировать сокращение добычи угля до 365,1 млн т (—17%), а экспорта — до 156 млн т (—30%). Однако уже в октябре текущего года глава министерства энергетики Николай Шульгинов прогнозировал совсем незначительное снижение добычи — лишь на 1%. Минэкономразвития же предполагает сокращение к концу года на 4,2%. При этом ожидается, что в 2023 году будет происходить формирование новой логистики и налаживание поставок на новые рынки, поэтому с 2024 года объем экспорта может снова начать расти. По заявлениям заместителя министра энергетики Сергея Мочальникова, спрос на уголь из России сейчас больше, чем возможности его транспортировки.

Переориентация экспорта с Запада на Восток

Суммарный экспорт угля из России в 2021 году был равен 223 млн т. Из них в страны ЕС было поставлено 50 млн т, что составило 22% от всего российского экспорта. Согласно оценкам Еврокомиссии, введение эмбарго затрагивает четверть экспорта угля России общей стоимостью в 8 млрд евро в год (см. рис. 3). В первую очередь страны Европы закупали энергоуголь (92,9%), который использовался для выработки электроэнергии. Кроме того, 7,1% приходилось на закупки коксующегося угля, применяемого при производстве стали.

Поставки угля в Азиатско-Тихоокеанский регион в 2021 году составили 125 млн т. По заявлениям заместителя председателя Правительства РФ Александра Новака, в текущем году удастся перенаправить на восточное направление дополнительно 25 млн т, задействуя также и порты, расположенные в Азово-Черноморском бассейне.

Китай. В августе 2022 года объем поставок угля из России в Китай достиг максимальной отметки за последние пять лет — 8,543 млн т стоимостью $1,4 млрд (см. рис. 4). В денежном выражении это в два раза больше аналогичных показателей прошлого года. В натуральном выражении экспорт угля в КНР в августе увеличился на 64% относительно августа 2021 года, а относительно июля 2022 года — на 15%. Более 7,8 млн т августовской поставки пришлось на каменный уголь и брикеты, а 0,7 млн т — на лигнит.

Объем экспортируемого в КНР угля рос с февраля этого года, причем с достаточно низкой отметки в 2,5 млн т, увеличиваясь в среднем на 1 млн т от месяца к месяцу. Лишь в сентябре произошло сокращение поставок на 1,59 млн т (—18,6%), до 6,95 млн т. При этом показатели сентября все равно остаются выше среднего уровня за последний год.

По данным таможни КНР, в 2021 году крупнейшим поставщиком угля на китайский рынок была Индонезия: ее доля составляла почти 50% (страна поставила уголь общей стоимостью $17,9 млрд). Россия же в прошлом году была вторым по величине экспортером угля в КНР: объем поставок в денежном выражении был равен $7,2 млрд, а доля РФ в китайском импорте достигала 20%. В нынешнем году разрыв между объемами поставок двух стран в КНР сократился. За январь—август Россия экспортировала уголь стоимостью в $7,45 млрд (доля на китайском рынке — 28%), расширив свое присутствие на угольном рынке страны на 8%. При этом значительно сократились объемы поставок из Индонезии — до $10,9 млрд долларов (доля на рынке снизилась до 41,5%).

Одна из причин, по которой у России пока есть возможность наращивать поставки угля в Китай, заключается именно в сокращении китайского импорта из Индонезии и Австралии. Обе страны перенаправили часть своего угля на европейский рынок.

Агентство Reuters называет и другую причину увеличения объемов экспорта угля из России: из-за засухи и сильной жары в южной и западной частях Китая (в июле—августе 2022 года) в стране увеличился спрос на электроэнергию, с помощью которой можно обеспечить работу кондиционеров.

За восемь месяцев текущего года Россия нарастила поставки угля в Китай морским путем. Согласно информации Banchero-Costa & C SpA, судами из РФ в КНР за январь—август 2022 года было отправлено 33 млн т угля, что на 5 млн т больше показателя аналогичного периода 2021 года (тогда было поставлено в Китай 28 млн т). В нынешнем году Россия остается вторым по объемам экспортером угля в КНР морским путем. Лидирующую позицию здесь сохраняет Индонезия с показателем за январь—август текущего года в 76 млн т, что на 130% больше объема поставок из РФ. При этом импорт из Индонезии с 2021 года сократился на 23 млн т, то есть на 23% (см. рис. 5).

За первые восемь месяцев 2022 года Россия экспортировала в КНР коксующийся уголь в объеме 12,3 млн т, став вторым по величине поставщиком данного сырья в Китай (доля РФ составляет 32%). Монголия поставляет почти на 1 млн т больше данного вида угля — 13,1 млн т (доля — 35%). Крупными экспортерами коксующегося угля в КНР также являются Канада и США, хотя их доли значительно ниже: 14,4% (5,5 млн т) и 9,5% (3,7 млн т) соответственно (см. рис. 6).

Индия. За первые девять месяцев 2022 года Индия суммарно закупила энергетический уголь в объеме 127,5 млн т. Из них Россия поставила 5,9 млн т, что составляет 4,6% и в три раза больше поставленных объемов за аналогичный период 2021 года.

Энергетический уголь используется страной при производстве цемента и выработке электроэнергии. Начиная с мая текущего года Россия наращивала поставки энергетического угля в Индию, в августе они достигли 1,94 млн т (см. рис. 7). Объемы впервые снизились в сентябре — на 22,7%, до 1,5 млн т. При этом доля России в качестве экспортера энергетического угля в Индию уже составила 11,3% (в сентябре в страну суммарно было ввезено 13,3 млн т).

Эксперты CoalMint связывают снижение импорта из России в сентябре с логистическими трудностями. Представители российской угольной отрасли также говорят о том, что сейчас логистические затраты в несколько раз превышают расходы на добычу угля. В частности, РБК приводит слова гендиректора СУЭК Максима Басова: более половины итоговой цены продукта (от 50 до 75%) составляет стоимость логистики.

При этом CoalMint прогнозировала дальнейшее сокращение поставок угля из России в Индию. Агентство объясняло это тем, что индийские компании (в частности, Ultratech Cement, Nippon Steel, ArcelorMittal, Rashmi Group) создали значительные запасы угля на ближайшие несколько месяцев. При этом компании закупали российский уголь с высоким дисконтом (50—60%). В сентябре же стоимость тонны российского угля поднялась до $200 (в предыдущие два месяца цена была на $10—15 ниже).

Несмотря на временное снижение объемов поставок индийский рынок может стать наиболее перспективным для России. Согласно прогнозам Wood Mackenzie, потребность в импорте энергоугля в Индии в 2022 году может увеличиться до 158 млн т (на 7%), а в 2023 году рост может продолжиться (на 3%).

Другие азиатские страны и Турция. Япония, Южная Корея и Тайвань служат для России одними из крупнейших рынков сбыта угля. На эти три страны приходится примерно 25% отечественного экспорта угля. Но, согласно таможенной статистике, в последнее время они снижают объемы закупок в РФ. По мнению экспертов, такая динамика может усугубить положение России: если Япония, Южная Корея, Тайвань решат полностью заменить российский уголь на более дорогое сырье из Австралии, то в таком случае РФ лишится половины привычного рынка сбыта (25% приходится на эти три страны и 25% — на рынок ЕС).

В августе 2022 года, по данным аналитического агентства Kpler, экспорт российского угля в Японию и Южную Корею сократился, хотя высокий дисконт продолжал действовать. В августе из России в Японию было импортировано 408 тыс. т угля, что почти в два раза меньше уровня июля (780 тыс. т) и почти в три раза меньше объема поставок в августе 2021 года (1,05 млн т) (см. рис. 8).

Летом текущего года начала сокращать поставки и Южная Корея: в августе из России было импортировано на 63% меньше (1,05 млн т), чем в июле (2,85 млн т). Одна из причин этого — опасения, связанные с санкциями.

Однако Россия поставляет уголь и в такие страны, как Малайзия, Таиланд, Вьетнам, которые от закупок не отказываются.

Турция также является достаточно крупным импортером российского угля. Согласно информации ЦДУ ТЭК, в 2021 году РФ поставила в Турцию 14 млн т, 13,3 млн т из которых пришлись на энергетический уголь. «Коммерсантъ» со ссылкой на турецкий Институт статистики сообщает, что за первые четыре месяца 2022 года в эту страну было отправлено 2,5 млн т российского угля. Это более чем в два раза меньше объема поставок за январь—апрель 2021 года (5,2 млн т). При этом в связи с подорожанием российского угля почти в три раза выручка российских угольных компаний от данных операций за январь—апрель текущего года превысила выручку за аналогичный период 2021 года: $440,4 млн и $374,6 млн соответственно. В мае Россия отправила в Турцию 1,03 млн т угля, что превысило объем экспорта мая 2021 года на 11%. А в июне Россия снова увеличила поставку до 1,73 млн т (+5% год к году).

Лидеры отрасли

Рассмотрим теперь крупнейших игроков российского угольного рынка (см. рис. 9).

Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК). СУЭК занимается добычей каменного, бурого и коксующегося угля, имеет 17 разрезов и восемь шахт на Кузбассе, в Бурятии, Хакасии и Хабаровском крае (более 60% угля извлекает открытым способом). Компания лидирует по объемам добычи угля в России (106 млн т по итогам 2021 года).

После введения Евросоюзом эмбарго на импорт угля из РФ компания продолжала экспортировать уголь через западные порты в такие страны, как Турция, Индия, Марокко. Помимо того, что увеличилась протяженность (а следовательно, и продолжительность) перевозок, в девять раз возросла и стоимость фрахта на 1 тонну. Связано это с тем, что с российского рынка ушли международные перевозчики, и в распоряжении российских компаний осталось лишь около 30% балкерного фрахта.

По данным агентства Argus, СУЭК стала главным российским экспортером угля в Индию. Сырье поставляется из нескольких портов: из Ванино на Дальнем Востоке, из Мурманска на Баренцевом море, Тамани на Черном море и из Усть-Луги на Балтике.

«Кузбассразрезуголь» — второй крупнейший производитель угля в РФ. В 2021 году предприятия компании добыли 45,3 млн т угля. Работы ведутся на шести разрезах («Бачатский», «Кедровский», «Моховский», «Талдинский», «Краснобродский», «Калтанский») и шахте «Байкаимская».

По словам главы компании Елены Дробиной, в 2021 году «Кузбассразрезуголь» поставлял сырье в 35 стран, в 2022 году — только в 20. Около 75% угля компания экспортирует, а оставшиеся 25% используются на внутреннем рынке. В частности, в 2021 году Правительство РФ назначило «Кузбассразрезуголь» единственным поставщиком угля Министерству обороны на 2022—2023 годы. Компания обязалась обеспечивать углем структуры Министерства обороны РФ во всех регионах.

В Кузбасскую топливную компанию (КТК) входят угледобывающие предприятия, дистрибьюторская сеть и инфраструктурные предприятия. Компания имеет четыре разреза: «Виноградовский», «Брянский», «Караканский-Южный» и «Черемшанский».

По итогам 2021 года КТК добыла 12,8 млн т угля. А за первый квартал 2022 года на основном разрезе компании — «Виноградовском» — было добыто 3,34 млн т каменного энергетического угля марки «Д». Динамика относительно аналогичного квартала 2021 года составила +13% (2,95 млн т).

В июне этого года министр угольной промышленности Кузбасса Олег Токарев заявил о возможном снижении добычи угля в регионе — с 243,1 млн т по итогам 2021 года до 230 млн т в нынешнем году, то есть на 5,3%. При этом, согласно информации Минугля, КТК планировала увеличение объема добычи.

«Востсибуголь» является ключевым поставщиком топлива для ТЭЦ Иркутской области и местных предприятий ЖКХ. Также компания отправляет на экспорт каменный (черемховский) уголь в небольших объемах. В 2021 году компания добыла 13,9 млн т угля, 10 млн т из которых были направлены на ТЭС Байкальской энергетической компании. «Востсибуголь» владеет семью разрезами: «Мугунский», «Головинский», «Азейский», «Ирбейский», «Тулунский», «Черемховский» и «Вереинский».

Угольная компания «Южный Кузбасс» была образована в 1993 году и за время своей деятельности добыла более 335 млн т угля. Базируется в городе Междуреченск, имеет три шахты и три разреза. На начало 2022 года балансовые запасы «Южного Кузбасса» составляли 1,5 млрд т. Предприятие обладает проектной мощностью в 15 млн т в год, а мощности по обогащению угля равняются 17 млн т в год.

В 2021 году предприятие добыло 12,2 млн т. Его выручка по итогам прошлого года составила 43,5 млрд рублей.

Компания «Русский уголь» была основана в 2002 году. Она действует в трех регионах страны: в Красноярском крае, Хакасии и в Амурской области. На территории этих регионов функционирует шесть разрезов: «Северо-Восточный», «Кирбинский», «Абанский», «Ерковецкий», «Саяно-Партизанский» и «Переясловский». Также в распоряжении компании имеются энергообеспечивающие, транспортные и ремонтные подразделения.

Компания обладает балансовым запасом в 1,458 млрд т, а ее продукция распространяется по 60 субъектам РФ. По итогам 2021 года было добыто более 14,7 млн т энергетического угля.

За первые девять месяцев текущего года компания на разрезе «Саяно-Партизанский» в Красноярском крае добыла 988 тыс. т угля (каменного энергетического), что на 9% превысило показатели аналогичного периода прошлого года (931 тыс. т). Также за январь—сентябрь 2022 года на другом разрезе — «Кирбинском» в Хакасии — было добыто 2 млн т угля марки «Д» (на 25% больше, чем годом ранее).

Компания «СДС-Уголь» была основана в 2006 году. Она обладает балансовым запасом в размере 2 млрд т. В 2021 году было добыто 19,3 млн т угля.

Компания ведет активную работу на Кузбассе, преимущественно специализируется на добыче энергетических углей. Имеет два разреза («Черниговец» и «Первомайский») и две шахты («Южная» и «Листвяжная»), а также три обогатительные фабрики.

До объявления эмбарго на импорт угля в Европу из России компания поставляла сырье в Германию, Великобританию, Финляндию, Польшу, Италию, а также в азиатские страны — Китай, Турцию, Японию и Южную Корею. Кроме того, «СДС-Уголь» поставляет уголь на Амурскую ТЭЦ-1 (тестовые поставки были осуществлены в мае этого года).

ПАО «Распадская» является крупным экспортером коксующегося угля и имеет два разреза и восемь шахт, которые расположены в Республике Тыва и Кемеровской области.

В 2021 году компания добыла 22,8 млн т рядового угля, а реализовала 17 млн т: 14,5 млн т угольного концентрата и 2,4 млн т рядового угля. Причем 7,1 млн т концентрата было продано на внутреннем рынке, а 7,4 млн т — экспортировано.

За январь—июнь текущего года было добыто 10,1 млн т рядового угля, что на 13% ниже объемов первого полугодия 2021 года. В конце прошлого года компания заявила, что собирается нарастить уровень добычи до 30 млн т к 2024—2025 годам, задействуя новые разрезы «Томский» и «Кумзасский».

В Якутии действуют три относительно крупные угледобывающие компании: «Якутуголь», «Колмар» и «Эльгауголь». В 2021 году они суммарно добыли 31 млн т угля. В 2022 году значительная часть их продукции отправилась на восточный рынок. В частности, «Колмар», согласно заявлениям председателя совета директоров компании Анны Цивилевой, поставляет 80—90% добываемого угля в КНР.

«Эльгауголь» базируется на Эльгинском угольном месторождении. Это крупнейшее месторождение коксующегося угля в России. Его запасы приближаются к отметке в 2,2 млрд т (по стандартам JORC). Объем добытого угля в 2021 году составил 14,7 млн т. За первые девять месяцев 2022 года компания добыла 15,2 млн т угля, что на 48% больше прошлогодних показателей. Предприятие планировало в текущем году добыть 20 млн т, а в 2023-м — 25 млн т.

Два сценария на будущее

В текущем году основной проблемой для угольной промышленности стала необходимость переориентации поставок с Запада на Восток. Для этого необходимо создание новых логистических маршрутов, так как нагрузка на действующие транспортные мощности сейчас уже достигла максимального уровня.

Согласно прогнозу развития угольной промышленности, представленному Минэнерго, существует два сценария развития событий до 2030 года. Согласно первому из них (негативному) к 2030 году добыча угля может упасть на 12,5% относительно показателей 2021 года (на 55 млн т), а объемы экспорта — на 30% (на 64 млн т). А в соответствии с более позитивным сценарием прогнозируется падение уровня угледобычи лишь на 3% (на 13 млн т), а уровень экспорта может снизиться на 1,8% (на 4 млн т).

Чтобы максимально сохранить уровень добычи и экспорта угля, по подсчетам Минэнерго, в течение следующих восьми лет в угольную промышленность необходимо вложить 1—1,2 трлн рублей. Инвестиции должны пойти на развитие железнодорожной инфраструктуры, в том числе на расширение Восточного полигона. Таким образом удастся наладить поставки в страны АТР. Другая часть средств должна быть направлена на импортозамещение оборудования, которое необходимо для отрасли.

Партнерская публикация с ИнфоТЭК.