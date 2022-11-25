В Кремле прокомментировали информацию о подготовке Путиным послания с объявлением о «мобилизации страны»

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что глава государства Владимир Путин якобы готовит сейчас послание, в котором объявит о «мобилизации страны».

По словам представителя Кремля, эти слухи не соответствует действительности, передаёт РИА Новости.

«Эта информация является слухами, которая не соответствует действительности», – сказал пресс-секретарь президента России.

Ранее некоторые российские СМИ сообщили, что до конца текущего года Путин сделает обращение, в котором, как утверждалось, речь пойдет о «мобилизации как солдат и офицеров, так и экономики», а также о «новых мировых правилах игры» и судьбе всех россиян.

Как писал «Эксперт», глава Минобороны Сергей Шойгу на селекторном совещании рассказал, будут ли срочников, которые поступают на военную службу в рамках призывных кампаний, направлять в зону спецоперации на Украину.

По словам министра, военнослужащие по призыву выполняют задачи в соответствии с предназначением воинских частей, а в зону специальной военной операции они направляться не будут. При этом Шойгу подчеркнул, что все военнослужащие по призыву, завершившие службу, будут отправлены домой.

