В Минфине допустили обмен замороженными в Евросоюзе и России активами

Глава Минфина РФ Антон Силуанов указал на возможность обмена замороженными в ЕС и России из-за разного рода ограничений активами.

Как уточнил чиновник в интервью телеканалу «Россия 24», это предполагает разработку сложной схемы, в том числе на законодательном уровне.

«Тема рассматривается. Но она посложнее, здесь нужно, во-первых, выверить объем замороженных активов, нужно подтвердить», —

сказал министр.

Он пояснил, что необходимо принять «целый ряд законодательных решений», которые позволили бы использовать на расчеты по замороженным за рубежом российским активам средства иностранных инвесторов, заблокированные в РФ.

«Непростая ситуация. Есть тоже такие инициативы. Но они находятся в стадии рассмотрения, я бы так сказал, что в начальной стадии рассмотрения», — заявил сообщил чиновник.

Ранее «Эксперт» писал, что треть чистой прибыли за девять месяцев 2022 года международный депозитарий Euroclear получил за счет инвестирования заблокированных активов россиян. По сравнению с январем-сентябрем прошлого года общий показатель по чистой прибыли холдинга вырос на 95%, до €667 млн, из них €241 млн пришлось на прибыль от активов инвесторов из РФ.