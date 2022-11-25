В ООН призвали расследовать обстоятельства расстрела российских военнопленных

Обстоятельства расстрела российских военнопленных боевиками ВСУ должны быть тщательно расследованы, а виновные наказаны по закону.

Как передаёт РИА Новости, об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

По его словам, мониторинговая миссия ООН на Украине провела предварительный анализ, указывающий на то, что эти вызывающие тревогу видеоролики с высокой вероятностью являются подлинными.

«Обстоятельства всей последовательности событий должны быть расследованы в максимально возможной степени, а лица, признанные виновными – привлечены к ответственности», – подчеркнул Тюрк.

Также он добавил, что анализ, проведенный миссией, «подчеркивает необходимость независимого и детального судебно-медицинского расследования, чтобы помочь точно установить, что там на самом деле произошло».

Как ранее писал «Эксперт», депутат нижней палаты российского парламента Олег Голиков, который в настоящее время находится в зоне проведения специальной военной операции, призвал президента Украины Владимира Зеленского выдать убийц российских военнопленных. По его словам, их всех ждёт военный трибунал.

«Призываю террориста Зеленского лично выдать убийц наших пленных, добровольно и без условий, тех кто нажимал на курок. Это ультиматум. За расстрелы российских пленных последует жесткая реакция по законам военного времени», – резюмировал депутат Госдумы.

Напомним, 18 ноября, в Сети появились кадры расстрела украинскими военными попавших в плен россиян. В Минобороны РФ сообщили, что бойцы ВСУ намеренно убили по меньшей мере 10 человек.

Председатель СПЧ Валерий Фадеев заявил, что казнь была совершена в Макеевке. Он назвал инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности») и по статье 356 УК РФ («Жестокое обращение с военнопленными»).