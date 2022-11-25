В Театре МДМ прошла открытая репетиция мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой»

«Это спектакль о молодых и ставят его молодые. Наша традиционная творческая команда зрелых профессионалов, которая много лет создавала масштабные, зрелищные постановки бродвейского калибра, уступила место молодым талантам, которые следующие 10–20 лет будут определять театральный ландшафт страны. Репетиции показывают, что это был правильный выбор. На сцене тоже молодежная сборная, причем из лучших театров России! Их задор, энергия, свежесть и искренность адресованы в первую очередь их же сверстникам», — рассказал художественный руководитель Театра МДМ, продюсер, глава театральной компании «Бродвей Москва» Дмитрий Богачев. — «Поэтому и аранжировки песен «Секрета» намеренно сделаны современными и актуальными. Я проверил их на своих младших детях. Они сказали, что все круто, и тут же добавили треки в свои плейлисты. Значит, все мы сделали правильно, и в зале будет много молодых зрителей — счастливых обладателей Пушкинской карты. А наше поколение, чья юность пришлась на 80-е и 90-е, придет и так, безо всякой рекламы. Для нас эти песни и весь спектакль — это прекрасное воспоминание о прекрасном времени».

Артисты мюзикла показали три сцены из спектакля: забавный хит «Именины у Кристины», драйвовый рок-н-ролл «Она не понимает» и лиричный дуэт «Сидя на крыше», который исполнили Анастасия Стоцкая и Владислав Ташбулатов.

Журналисты также увидели, как работает с актерами постановочная группа: режиссер Михаил Миронов, хореограф Ирина Кашуба и музыкальный руководитель Евгений Загот.

«Современные аранжировки, которые сделал Евгений Загот, задали для меня как хореографа направление: стилизовать ретро материал — буги-вуги, свинг, рок-н-ролл, твист — и соединить его с бродвейским джазом и современным танцем, чтобы хореография выглядела современно и соответствовала музыкальной драматургии. Мы используем интересные сложные трюки, есть отсылки к американским мюзиклам, и современный подход к решению некоторых номеров, и даже классический балет — в общем, много танцевальных направлений», — поделилась хореограф постановки Ирина Кашуба.

Огромное впечатление на гостей репетиции произвели декорации. Чтобы разместить на сцене два трехэтажных питерских здания высотой 8 метров и сделать их мобильными, была реконструирована сцена и установлены два поворотных круга. Ленинград 80-х воссоздал художник-постановщик Максим Обрезков, оформивший больше сотни спектаклей по всему миру, включая постановки Резо Габриадзе, Тонино Гуэрра, Римаса Туминаса и Юрия Любимова. За безупречную работу сложнейших сценических механизмов отвечает Стано Кушик, который обеспечивал техническое сопровождение церемоний Олимпийских игр в Сочи, Лондоне и Рио-де-Жанейро, конкурса «Евровидение» и концертов мировых звезд - Бейонсе, Coldplay, Maroon 5 и других.

События мюзикла переносят зрителя в Ленинград середины 80-х — время, когда воздух был наполнен предчувствием больших перемен. Слава по прозвищу “Беспечный ездок” и его друг Антон играют рок-н-ролл на квартирниках и промышляют продажей пластинок. Еще один их товарищ — Денис — готовится стать дипломатом, а его сестра Кристина устраивает дома подпольные концерты и мечтает о собственной музыкальной передаче на Ленинградском телевидении. Однажды на крыше Слава встречает девушку по имени Алиса, и между ними вспыхивает чувство… Смогут ли Беспечный ездок и дочка профессора-историка быть вместе и найдут ли Антон и Денис свою любовь?

По форме «Ничего не бойся я с тобой» похож на MAMMA MIA!, а по настроению — на La La Land. В этом мюзикле есть все для хорошего настроения: ностальгическая атмосфера Питера 80-х, 22 хита группы «Секрет» в новых современных аранжировках, светлая и веселая история о бесшабашной юности и головокружительной любви и обаятельные герои в исполнении талантливых молодых актеров — энергия льется со сцены буквально через край!

Как и в случае с феноменально успешными «Шахматами», свою новую постановку «Бродвей Москва» создаёт совместно с МТС Live. Стратегическим партнером проекта стала Плюс Студия, продюсерский центр сервисов Яндекса. Премьера нового мюзикла состоится 3 декабря в Театре МДМ.