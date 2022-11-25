В ВМФ появятся новые части морской пехоты

В связи с изменениями военно-политической обстановки в России сформировать новые части морской пехоты.

Об этом в интервью газете Вооруженных Сил РФ «Красная звезда», приуроченному ко Дню морской пехоты (отмечается 27 ноября) сообщил заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом генерал-лейтенант Виктор Астапов.

«Существующая численность морской пехоты в целом обеспечивает выполнение поставленных задач. Однако с учетом изменения военно-политической обстановки формирование новых частей и подразделений планируется», — заявил Астапов.

По его словам, сейчас боевой потенциал морской пехоты усиливается благодаря постоянному совершенствованию организационно-штатной структуры соединений и частей путем введения в их состав танковых подразделений, подразделений радиоэлектронной борьбы и беспилотной авиации, а также поставки новой и модернизации находящейся на вооружении техники.

«В настоящее время части морской пехоты ВМФ России, помимо всего прочего, доблестно решают боевые задачи специальной военной операции», — отметил заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом. Астапов уточнил, что в ходе проведения СВО морские пехотинцы ведут как оборонительные, так и наступательные действия.