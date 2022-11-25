В Якутии одобрили проект «Алросы» по строительству рудника за 126 млрд рублей

Глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что на проект компании «Алроса» по строительству нового рудника на месте затопленного пять лет назад «Мира» будет направлено 126 млрд руб.

Об этом пишет «Интерфакс».

«В проект "Мир-Глубокий" планируется вложить 126 млрд рублей инвестиций, будет построен абсолютно новый рудник взамен утраченного в 2017 году. Будет создано 825 рабочих мест», — заявил Николаев на совещании по социально-экономическому развитию региона, в котором участвовал министр экономического развития Максим Решетников.

Глава Якутии предложил заключить по руднику соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). «Проект отвечает всем требованиям СЗПК. Может быть, заключим с участием РФ, в порядке частной проектной инициативы? Предлагаем заключить СЗПК для снижения риска длительного инвестпериода на срок реализации проекта 20 лет», — цитирует Николаева агентство.

Авария на руднике произошла в августе 2017 года. В шахту прорвалась вода из расположенного на поверхности отработанного карьера, в зоне затопления оказался 151 человек. Восемь рабочих погибли.

Руда месторождения отличается большим содержанием высококачественных алмазов. До трагедии на рудник приходилось более 10% добычи «Алросы».

В начале 2022 года «Алроса» оценивала стоимость восстановления «Мира» в $1,2-1,5 млрд, а сроки выполнения работ — в шесть-девять лет.