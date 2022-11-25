«Вкусно — и точка» в начале декабря запустит в Краснодаре доставку через сервис Broniboy

Сеть быстрого питания «Вкусно — и точка» с 6 декабря запустит доставку через сервис Broniboy в Краснодаре.

Об этом сообщила пресс-служба сети. Уточняется, что до конца 2022 года доставку через сервис будут осуществлять все 14 точек в городе.

Вице-президент по маркетингу и доставке «Вкусно — и точки» Дарья Назаркина отметила, что Broniboy станет первым региональным партнером, с которым будет налажена доставка в Краснодаре.

Broniboy основали весной 2017 года Александр Радионов и Иван Труфанов. Первый занимался ресторанным бизнесом, а второй длительное время работал в ИТ-сфере, разрабатывая мобильные приложения. Стартап из Краснодара приобрел известность на Юге России и далеко за его пределами. Сервис потеснил в своем регионе федеральных игроков, в том числе «Яндекс.Еду» и Delivery club, и стал высокотехнологичным фудтехом. В 2021 году в проект инвестировали «Краснодарзернопродукт» депутата Законодательного собрания края Алексея Сидюкова, Южная торговая компания, а также два инвестора из Москвы и Краснодара. Оборот компании по итогам 2021 года составил 400 млн руб.

Уже на предстоящей неделе, 29 ноября, «Вкусно — и точка» запустит доставку через «Яндекс.Еду» и Delivery Club более чем в 20 городах России. Она будет доступна в том числе на курортах Краснодарского края — в Анапе, Геленджике и Новороссийске.

Сеть «Вкусно — и точка» пришла на смену McDonald's, который весной закрыл все свои рестораны в РФ и объявил об уходе с российского рынка. На данный момент из 850 заведений работу под новой вывеской возобновили 830 ресторанов. Владельцем бизнеса стал предприниматель Александр Говор, который с 2015 года по франчайзингу управлял 25 ресторанами американской сети в Сибири.