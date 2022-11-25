Владимир Ефимов: редевелопментом промзоны «Теплый Стан» займется инвестор из Архангельска

Власти Москвы заключил договор о комплексном развитии участка бывшей промышленной зоны «Теплый Стан» с инвестором из Архангельска. Аукцион на право реализации этого проекта выиграла компания, входящая в девелоперскую группу «Аквилон». Об этом сообщил 25 ноября заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В аукционе на право преобразования части бывшей промзоны "Теплый Стан" площадью 17 га победила компания из Архангельска "Специализированный застройщик “Севтехнадзор”, входящая в группу компаний “Аквилон”, и Москва заключила с ней соответствующий договор», — сказал Владимир Ефимов. По его словам, компания вложит 17 млрд рублей в строительство жилых, общественных и производственных объектов на этой территории. По итогу проекта будет создано более 4,4 тыс новых рабочих мест, в ежегодный эффект бюджета города оценивается более чем в 1,5 млрд рублей.

«Мы видим интерес к программе комплексного развития бывших промзон и неэффективно используемых территорий со стороны инвесторов и из других регионов», — подчеркнул Владимир Ефимов.

По оценкам властей столицы, на данный момент этот участок «Теплого Стана» используется неэффективно: на нем расположены склады, автосервисы и стоянки спецтехники. Владельцы недвижимости получат компенсацию по рыночной стоимости, уточнили в мэрии.

Договор с победителем аукциона заключен на 10 лет, на данный момент он разрабатывает проект планировки территории, уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. «Инвестор должен возвести на участке научно-производственные объекты общей площадью около 60 тыс. кв. м. Также там планируется разместить спортивные объекты, магазины, отделения банков и точки общественного питания», — добавил он.

У «Аквилона» есть опыт по преобразованию крупных территорий, включая строительство коммерческой недвижимости: ее общий объем в портфеле группы составляет полмиллиона кв м, сказал директор ГК «Аквилон» Дмитрий Рогатых. «Этот опыт поможет реализовать наш первый столичный проект комплексного развития территорий с высокой коммерческой составляющей. В настоящее время ведется проработка проекта, но мы уже можем сказать, что в рамках нового кластера появятся функциональные зоны с недвижимостью, которая может быть интересна разным типам бизнеса и позволит создать рабочие места в удаленном от центра районе», — добавил он.

Напомним, программа комплексного развития территорий призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Она реализуется с 2020 года. По оценкам властей Москвы, общий объем инвестиций в эту программу составит 7 трлн рублей, а по ее итогу будет создано около 550 тыс. новых рабочих мест.